Filhos de agricultores podem solicitar bolsa de estudos com valor mensal de 200 reais até dia 16 de fevereiro

Os beneficiados precisam estar matriculados em instituições de ensino médio/técnico profissionalizante da área agrícola

A Secretaria de Agricultura de São Francisco de Paula está disponibilizando 30 bolsas de estudo para filhos de agricultores matriculados em instituições de ensino médio/técnico profissionalizante agrícola. O valor da bolsa de estudos é de 200 reais mensais e o auxílio busca incentivar a formação técnica agrícola a fim de diminuir o êxodo rural no Município, que é quando a população se desloca definitivamente do campo para a cidade.



As inscrições devem ser realizadas até dia 16 de fevereiro via protocolo na Secretaria de Agricultura (Júlio de Castilhos, 60). Os pré-requisitos são que os inscritos residam no espaço rural do Município de São Francisco de Paula, há mais de 3 anos e tenham mais de 70% da sua renda familiar oriunda da agricultura.



Os documentos necessários para a inscrição são: Documento de identificação do aluno interessado; Comprovante de matrícula do aluno interessado; Comprovante de endereço do aluno interessado; Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física dos componentes do núcleo familiar do aluno interessado; Comprovante de conta em banco público oficial, de titularidade do aluno interessado ou de seu representante legal; Declaração de que o aluno interessado se compromete a manter o cadastro atualizado, especialmente em caso de mudança do endereço, cancelamento de matrícula na instituição escolar ou alteração da renda, sob pena de devolução da bolsa auxílio auferida e/ou inscrição em dívida ativa; Declaração do número de membros que compõem o núcleo familiar do aluno interessado;



Os formulários para preenchimentos estão disponíveis neste link e na Secretaria de Agricultura. Dúvidas devem ser esclarecidas pelo WhatsApp (54) 3244-1415 ou pelo telefone (54) 3244-1325.