Força, fé e união

Eu escrevo ainda impactado pelas imagens que acompanhei ontem à noite. São 15 horas de quarta-feira, menos de um dia após uma tempestade que deixará marcas profundas na comunidade canelense. Eram perto das onze da noite quando o mundo desabou em nossa cidade. As notícias vindas de Porto Alegre eram preocupantes. Apesar de o governo estadual ter emitido alertas, a esperança era de que a intensidade do fenômeno climático diminuísse. Não foi o que aconteceu.

Quando tudo parecia um pouco mais calmo, as notícias começaram a correr, e não foram nada boas. Dezenas de casas foram destelhadas ou parcialmente destruídas, com árvores e galhos pelo chão. Alguns lugares pareciam praças de guerra, com destroços por todos os lados. O único aspecto positivo era a ideia de que os prejuízos foram apenas materiais.

Nossa comunidade novamente sofre com eventos climáticos. Já enfrentamos tornados, pandemias, alagamentos, deslizamentos e a situação desta semana. Como de costume, precisaremos de força para seguir em frente, fé para acreditar em um futuro melhor e união para ajudar os próximos. Que aprendamos que a natureza não escolhe CPF, cor, classe social, berço, nacionalidade ou qualquer outra coisa. E que os oportunistas de plantão não queiram capitalizar politicamente com a situação, embora eu ache isso muito difícil.

Nosso município decretou estado de emergência, e com razão. Precisamos de recursos para ontem. Que sejam muito bem utilizados e que cheguem aos realmente necessitados. A imprensa e toda a sociedade estarão atentos. É dever dos responsáveis cuidar bem dessa parte. Já estamos cansados de sofrer não apenas com a natureza, que às vezes é implacável, mas também com a falta de decoro de pessoas que tiveram a caneta na mão. Que todos os moradores sejam respeitados.

Lives da Folha

Tive a oportunidade de participar de um projeto experimental de live na última sexta-feira. Foram 90 minutos de assuntos sérios abordados com leveza e muita interação com os espectadores. Legal demais ver a participação de muita gente que não apenas elogia ou critica, mas também dá ideias e soluções para os assuntos que vieram à tona.

Inclusive, falamos sobre o Sonho. Chegamos a diversas conclusões, e uma delas é que, culturalmente falando, nossa cidade é privilegiada. Diversos agentes culturais podem contribuir para o evento, como D’arte, Sandro Bonatto, Gazebo Cultural, Lisiane Berti, Luiz Alves e tantos outros. Posso citar outra pessoa talentosa ao extremo: Tiago Melo, que hoje trabalha junto à iniciativa privada mas já esteve junto ao poder público e sabe como a banda toca. Aliás, sigam o perfil do Tiago no seu Instagram. Esquetes sobre assuntos da nossa comunidade abordados de forma sarcástica e bem-humorada, que fazem rir e também refletir. Parabéns ao Tiago, que é um ator e diretor de mão cheia!