Importante X Urgente

Caro leitor, com muita frequência me questiono sobre minhas convicções. E você questiona de vez enquanto as suas? Entende-se convicções como o plural de convicção, sendo o mesmo que: princípios, certezas, convencimentos, crenças, persuasões, segundo o dicionário.

E uma coisa que tem me assombrado é priorizar o que é importante ou o que é urgente. Importante é tudo aquilo que precisa ser resolvido em breve, que é essencial para o andamento da nossa vida. Já urgente é algo que precisa ser solucionado no instante em que aparece. Confesso que mesmo ensinando meus clientes sobre isso, nos últimos meses tenho vivido com o botão do urgente ligado e por isso questionei minhas convicções.

Para entender melhor, vamos dizer que você precise investir em um serviço de consultoria empresarial para sua empresa, o que é importante. Contudo nesse momento você está com o fluxo de caixa baixo, poucas vendas e tem urgência em conseguir pagar as contas em dia, não podendo investir na organização das finanças. Qual será a melhor decisão a ser tomada? Esse é um exemplo, de diversos outros que acontecem diariamente.

O problema de apenas resolver as coisas urgentes é que as importantes vão ficando para depois e repentinamente aparecem coisas urgentes com tanta frequência que o foco está em resolver agora. O que não nos damos por conta é que as coisas importantes sendo trabalhadas fazem com que as urgentes comecem a não acontecer, ou pelo menos com menor frequência.

Vamos voltar ao exemplo anterior, você não tem o valor para chamar um profissional para ajudar com sua gestão, o que é importante, mas tomando essa decisão e organizando a operação, aquele dinheiro que não tinha, começa a aparecer, de repente problemas que enfrentava diariamente, já não existem mais dando espaço para novos, porém agora você está com uma visão diferente, evoluída e com clareza do que precisa ser feito indiferente da situação.

No meu outro negócio do ramo gastronômico a minha urgência era conseguir colaboradores para trabalhar, afinal prestação de serviços precisa de pessoas operando, estava tão desesperada e com medo de não conseguir atender os clientes, que contratava o primeiro que passasse na porta e pedia emprego. E não conseguia fazer o que era importante, selecionar um currículo de acordo com o perfil que queria ter trabalhando no negócio, com treinamentos feitos por mim, aqueles que eu não consegui fazer porque estava muito preocupada com a minha urgência de colocar pessoas na operação. Levanta a mão quem ai se identifica!

Então se você hoje está com o botão do urgente ligado questione-se sobre as suas convicções e comece a olhar para as coisas que são importantes, mas não ganham espaço na sua vida. E vai notar que coisas muito legais começam a acontecer, pode apostar.