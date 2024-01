Secretaria do Meio Ambiente de Canela emite comunicado em relação aos acontecimentos climáticos

Técnicos foram mobilizados para realizar vistorias por todos os pontos da cidade e estão emitindo autorizações de manejo florestal

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela vem, por meio deste comunicado, informar à comunidade sobre os desdobramentos decorrentes do temporal ocorrido nesta madrugada. Durante o referido evento climático, foi constatada a queda de inúmeros exemplares arbóreos em diversos pontos da cidade. Diante da expressiva demanda de solicitações de autorização para supressão, que ultrapassou os padrões usuais, a Secretaria está agindo prontamente para atender às necessidades emergenciais da população.

Nesse contexto, nossos técnicos foram mobilizados para realizar vistorias por todos os pontos da cidade e estão emitindo autorizações de manejo florestal. Portanto, não é necessário que a população venha até a Prefeitura realizar o pedido de manejo florestal, pois os técnicos já estão nas ruas fazendo as vistorias e autorizando precariamente os manejos e prestando toda a orientação necessária. Essa medida visa assegurar que os moradores estejam resguardados e não enfrentem penalidades decorrentes de infrações administrativas por corte e outros manejos sem autorização do órgão ambiental competente. É crucial ressaltar que, neste momento, a Secretaria de Meio Ambiente está quebrando paradigmas ao ir de encontro à comunidade, buscando soluções ágeis e eficientes para minimizar os impactos causados pelo temporal.

Reconhecemos a importância de agir em conjunto com os cidadãos, visando à preservação do meio ambiente, do patrimônio e à segurança de todos. Solicitamos a colaboração ativa da comunidade, recebendo nossos técnicos para as vistorias necessárias. Essa parceria é fundamental para que possamos enfrentar os desafios decorrentes desse evento climático. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela reitera seu compromisso com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população, estando à disposição para esclarecimentos adicionais.