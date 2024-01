Tempestade foi causada por choques de massas de ar. Entenda!

Canela chegou a registrar ventos de 103km/h na noite desta terça (16)

A tempestade que assombrou os moradores gaúchos na noite de terça-feira (16) resultou de uma violenta combinação de sistemas meteorológicos. O encontro entre uma zona de baixa pressão e uma massa de ar frio, cada vez mais comum no Rio Grande do Sul, desencadeou uma chuva intensa, acompanhada por rajadas de vento atingindo quase 100 quilômetros por hora.

De acordo com informações da Climatempo, o calor intenso dos últimos dias propiciou a ascensão do ar, formando nuvens de chuva e originando uma área de baixa pressão proveniente da Argentina e do Paraguai. Essa baixa pressão adentrou o estado pelo sul, afetando municípios como Santana do Livramento, Dom Pedrito e Pinheiro Machado. Simultaneamente, uma frente fria proveniente do oeste, entre Uruguaiana e Bagé, fez com que o ar quente subisse ainda mais, resultando em nuvens de grande desenvolvimento vertical envolvidas por correntes de descida intensas.

A tempestade, de alta intensidade, causou a queda de postes, árvores, cabos e placas, ocasionando danos significativos em residências e destruindo casas. Ao saírem às ruas na manhã desta quarta-feira (17), os moradores se depararam com uma cena que lembrava a passagem de um tufão.

Queda de árvore no bairro Santa Marta

Eventos climáticos extremos têm se repetido com frequência crescente. A Sala de Situação do Rio Grande do Sul está investigando a possibilidade de uma microexplosão, especialmente na Região Metropolitana. Esse fenômeno ocorre quando uma nuvem com grande acumulação de água atinge seu limite e a água cai de uma só vez, afetando uma pequena área da superfície em linha reta. Até o momento, não foram identificados tornados no estado.

Segundo o meteorologista da Climatempo, a frente fria está se deslocando para o centro do Oceano Atlântico, mas a zona de baixa pressão continua atuando no estado. Portanto, a previsão é de chuvas persistentes, pelo menos até quinta-feira (18), com a instabilidade deslocando-se do centro para o norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e Paraná.

Maiores Rajadas de Vento no RS, nas últimas horas:

Segundo dados do INMET, Canela chegou a registrar ventos de até 103 km/h, na noite desta terça (16). Confira dados de outras cidades do Estado: