Temporal deixa desabrigados e casas destruídas em Canela

Defesa Civil e Bombeiros ainda contabilizam número de vítimas, veja a atualização das notícias da Região

Canela e região foram fortemente atingidas pelo temporal que caiu sobre o Estado do Rio Grande do Sul, na noite de ontem (16). Esta matéria estará em atualização durante o dia de hoje, com as notícias referentes aos estragos e registros da passagem do evento climático.

Em Canela, os fortes ventos iniciaram por volta das 23h30min, acompanhados de muita chuva. Em pouco tempo iniciaram os relatos de quedas de árvores e edificações destelhadas. Este pico do temporal durou cerca de 30 minutos, o suficiente para assustar a população e causar uma série de estragos.

Rua Augusto Pestana – Foto: Francine Rocha

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Canela, João Silveira, 11 pessoas estão desabrigadas, sendo encaminhadas a um abrigo provisório que funciona junto ao Centro Social Padre Franco.

Além disso, até o momento, foram identificadas três residências totalmente destruídas, duas no Bairro Dante e uma no Leodoro de Azevedo. Silveira informou ainda que o levantamento parcial de atendimentos pela Defesa Civil e Bombeiros já contabiliza mais de 65 edificações destelhadas, entre residências e estabelecimentos comerciais.

Primeiramente, a Defesa Civil tem atendido os casos mais graves e realizado a distribuição de lonas às vítimas. Somente após o atendimento emergencial deve ser iniciada a distribuição de telhas e reconstrução de telhados.

A secretaria de Obras também atua junto à Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, auxiliando na retirada de árvores, desobstrução e limpeza de vias.

Os Bombeiros de Canela atuam com três equipes, em diversas frentes, pois, até o momento não é possível quantificar o número de árvores que caíram com a força do vento. Muitas delas acabaram rompendo a rede de energia elétrica ou derrubando postes.

Rua 1º de Janeiro – Foto: Reprodução

Parte de Canela segue sem energia elétrica e para as áreas mais atingidas não há previsão de reestabelecimento do serviço.

Em caso de emergência, a orientação é de contato com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone de emergência 193. A Defesa Civil (lonas e outras necessidades), pode ser contatada pelo fone (54) 99135-1949.

Rodovia Arnaldo Opptiz Rua 1º de Janeiro

Vias obstruídas

A Rodovia Arnaldo Oppitz (Rota Panorâmica), está totalmente obstruída.

Outras vias urbanas de Canela, como a Rua Uruguai (Palace Hotel), também estão impossibilitadas de uso em razão da queda de árvores sob a rua ou rede elétrica.

Até a manhã de hoje, a RS 235, em Gramado, também apresentava trânsito parcialmente interrompido, no KM 35, porém, em nenhuma rodovia da região foi registrada queda de barreira.

A BR 116, entre Caxias e Nova Petrópolis, segue interditada em razão de eventos anteriores, sem previsão de liberação.

Abastecimento de água prejudicado

Segundo a Corsan, a falta de energia elétrica prejudicou o trabalho do tratamento de água, serviço que foi retomado pela manhã. Alguns bairros de Canela e Gramado podem ter interrupção do abastecimento ou problemas de pressão até o reestabelecimento do sistema.

Cenário de destruição

Assim que o temporal amenizou, a reportagem da Folha percorreu alguns locais de Canela. O cenário era assustador, com galhos, árvores e muita sujeira nas ruas. Diversas casas tiveram partes de seus telhados levados pelo vento.

Os bairros mais atingidos foram Dante/Santa Marta, Palace Hotel/Leodoro e parte do Santa Terezinha.

Registro de área na zona rural, com diversas árvores caídas em um trecho específico por onde passou o vendaval – Foto: Reprodução

Gramado

Gramado também foi castigada pelo temporal, com diversos estragos em toda a área do Município, mas, felizmente, também somente com registros de danos materiais.

A Defesa Civil do Município estará finalizando um relatório dos estragos, o qual deve ser divulgado em breve.

Nas redes sociais, são diversos os registros do centro da cidade, com parte da decoração do Natal Luz destruída.

Veja outras imagens do atendimento do Corpo de Bombeiros de Canela