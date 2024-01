38º Natal Luz de Gramado encerra no domingo

O 38º Natal Luz de Gramado, na Serra Gaúcha, chega à reta final e encerra a edição 2023/2024 neste domingo, dia 21 de janeiro. A programação de shows e espetáculos já havia encerrado no último domingo (14), com a última apresentação do Grande Desfile de Natal, no Expogramado. Com os fortes ventos que atingiram a Região na noite de terça-feira (16), parte da decoração foi atingida e danificada. A Gramadotur, realizadora do evento, agiu rapidamente para realizar os reparos possíveis. Muitos itens da decoração permaneceram, alguns foram removidos por estarem danificados.

Os moradores e visitantes podem ainda conferir a decoração espalhada por diversos pontos da cidade. “Foi sem sombra de dúvida uma temporada de Natal lindíssima. A decoração, as luzes, os shows e espetáculos reformulados garantiram novamente que Gramado continue sendo a cidade que realiza o maior evento natalino do país. Foram 88 dias, mais de 500 atrações, que trouxeram muita magia, sonhos e recordações para as milhares de pessoas que passaram por Gramado durante o período”, destaca a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

O 38º Natal Luz de Gramado iniciou dia 26 de outubro e acontece até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates.

O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Stella Iluminação, Hellmann’s – a verdadeira maionese, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. O Agente Cultural é a Marca Produções.

A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

