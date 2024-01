Ataque e Furto em Igreja de Nova Petrópolis

A igreja da Paróquia São José Operário, localizada no Centro de Nova Perópolis, foi alvo de vandalismo e furto nesta terça-feira, dia 16. O diácono Roberto, responsável pela igreja, relata que o local fica aberto diariamente para os fiéis. “Celebrei a missa às 7h e saí, deixando a igreja aberta, como sempre, pois muitas pessoas passam por ali durante o dia para orar”, conta. “Por volta das 18h45, ao retornar para fechar as portas e janelas, me deparei com essa situação”, lamenta. “Conversei com pessoas que estiveram lá à tarde rezando, mas ninguém percebeu nada anormal”.

Os criminosos arrombaram o sacrário e furtaram hóstias já consagradas. O diácono sugere que o objetivo possa estar relacionado a ritos satânicos, pois os vândalos não levaram nenhum outro tipo de item. “Essa violação do corpo de Cristo, com as hóstias no chão, é muito grave. Quem cometeu esse ato provavelmente tinha o objetivo específico de roubar as hóstias”.

Como resposta a esse ato de profanação, a Igreja Católica, seguindo suas normas, impõe a excomunhão automática e imediata, sem a necessidade de julgamento, ao autor do delito, caso seja batizado na igreja.

Para lidar com essa situação delicada, a igreja permanecerá fechada até um ato de reparação, agendado para esta quarta-feira à noite. O vigário episcopal celebrará a missa de reparação às 19h, convidando os fiéis a se unirem em desagravo diante desse ataque à comunidade católica.

A notícia foi inicialmente reportada pelo Diário de Ivoti.