Hospital Arcanjo São Miguel lança campanha na plataforma “Vakinha online” para suprir os danos causados pelas fortes chuvas e ventanias

Por conta do temporal da terça-feira (16), o Hospital Arcanjo São Miguel teve sua estrutura atingida de maneira crítica. E por isso é lançada hoje a campanha na plataforma “Vakinha online” para reforma das suas estruturas, em busca de consertar o impacto causado, e consequentemente beneficiar a todos.

O evento que atingiu a Serra Gaúcha e boa parte do estado do Rio Grande do Sul, que também afetou Gramado, ocasionou danos ao Hospital Arcanjo São Miguel, estragando grande parte do telhado do prédio, causando a entrada de água em áreas de acomodação dos pacientes do Bloco Cirúrgico e também Maternidade, onde tiveram que ser realocados para outros espaços de dentro do hospital. Também, grande parte dos vidros do hospital estão quebrados ou danificados, além disso, algumas árvores caíram sobre as duas caixas d’água, causando falta de água.

Atualmente, caminhões da prefeitura estão reabastecendo a água do local enquanto as caixas d’água não são reformadas. “Para ajudar na reforma e suprir os danos da estrutura do hospital, deixamos um apelo para a comunidade e visitantes que participem desta rede de apoio”, comenta Carlos Gober, diretor do Hospital.

O prejuízo ficou estimado em R$150 mil e a meta do Hospital arrecadar o valor de R$170 mil, devido às taxas necessárias.

Para fazer parte e apoiar a causa, faça sua doação de qualquer valor em: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/reforma-emergencial-telhado-e-caixa-d-agua-hospital-de-gramado