Prefeitura de Canela está adquirindo três mil telhas para atender atingidos pelo temporal

Famílias que tiveram danos em residências devem procurar a Secretaria de Assistência Social ou os CRAS dos bairros Santa Marta e Canelinha!

A Administração Municipal de Canela segue mobilizada para minimizar os impactos provocados pelo temporal que atingiu o município e a região na última quarta-feira (17). A Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Defesa Civil Municipal, já distribuiu mais de três mil metros de lonas para cerca de 100 famílias que tiveram danos nos telhados das residências provocados pelos fortes ventos ou quedas de árvores. Já a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, segue atuando na limpeza da cidade removendo árvores e galhos que ficaram espalhados nas vias públicas.

O Decreto Municipal Nº 10.098, que declara ‘estado de calamidade pública nas áreas afetadas pela tempestade’, também está possibilitando maior agilidade na aquisição de materiais como telhas e lonas para atender as casas afetadas. Conforme o coordenador da Defesa Civil, João Silveira, estão sendo investidos R$ 50 mil na compra de três mil telhas (quatro milímetros). “Estamos tendo um pouco de dificuldade de encontrar este material nas lojas de construção em virtude da grande demanda. Mas as telhas estão chegando e nesta sexta-feira (19) devemos iniciar as entregas às famílias atingidas”, projeta João Silveira, destacando que a Defesa Civil recebeu 191 solicitações para atendimentos de ocorrências até a manhã desta quinta-feira (18) e realizou 93 visitas técnicas ao longo do dia de ontem (17). “Pedimos a compreensão da população em virtude do alto volume de serviços. Seguimos trabalhando e empenhados em atender à comunidade da forma mais ágil possível”, destaca o coordenador.

CADASTRO E LAUDO TÉCNICO

Para solicitar o repasse de telhas os cidadãos afetados pelo temporal devem procurar a sede da Secretaria de Assistência Social (Rua Augusto Pestana/N° 455) ou os CRAS – Centros de Referência em Assistência Social dos bairros Santa Marta (Rua da República/Nº134) e Canelinha (Av. Cônego João Marchesi/Nº 420). “É necessário fazer um cadastro para os nossos técnicos elaborarem um laudo referente ao que foi danificado na casa. E se os moradores puderem apresentar fotos dos estragos, isso vai ajudar no processo”, informa João Silveira.

Já o secretário de Assistência Social, Artur Pacheco, informa que a pasta está prestando todo auxílio possível dentro da legislação às três famílias que tiveram suas casas completamente destruídas (duas mo bairro Santa Marta e uma no bairro Leodoro de Azevedo). “Quem puder ajudar com doações de móveis e utensílios domésticos pode fazer contato diretamente com a Secretaria”, ressalta Pacheco. Mais informações pelos telefones (54) 3282-5140 – Assistência Social ou (54) 9.9135-1949 – Defesa Civil.

Foto: Divulgação