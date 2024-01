Roda Canela, a primeira roda-gigante temática do mundo, está sendo construída

A construção da Roda Canela está a todo vapor no Parque Mundo a Vapor, em Canela (RS)! 🚧 Com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2024, esse novo atrativo promete elevar a experiência turística na região da Serra Gaúcha.

A Roda Canela não é apenas uma roda-gigante comum. É a primeira roda-gigante temática do mundo, resultado de uma parceria inovadora com a Interparques Holding S.A. Com impressionantes 52 metros de altura, equivalente a um prédio de 15 andares, essa atração promete proporcionar uma visão exclusiva de 360 graus da deslumbrante natureza local.

Lenise Urbani, CEO do Mundo a Vapor, compartilha detalhes empolgantes: “São 300 toneladas de aço, o que equivale a 10 locomotivas como a emblemática da fachada do Mundo a Vapor. Teremos 30 cabines climatizadas, cada uma com capacidade para 6 pessoas, oferecendo uma experiência multissensorial inesquecível.”

O investimento previsto para a expansão do Mundo a Vapor, incluindo a implantação da Roda Canela, é de R$ 60 milhões. A obra já emprega diretamente 40 pessoas e indiretamente mais de 50.

Localizada na Av. Don Luiz Guanella, a Roda Canela será a primeira do gênero no Estado, contribuindo para o desenvolvimento e a atração de turistas para a região da Serra Gaúcha.