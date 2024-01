Aos 76 anos, morre Moacir Bogo, idealizador do Skyglass Canela

O empresário Moacir Luiz Bogo, um dos sócios-fundadores do Skyglass Canela, morreu nesta quarta-feira (17), em Joinville, aos 76 anos. Além de entidades, lideranças e personalidades do Norte de Santa Catarina, o falecimento comoveu colaboradores e amigos do Skyglass Canela.

Empreendedor ousado e criativo, Bogo construiu uma história de trabalho e dedicação para a promoção do desenvolvimento econômico e da cultura de Santa Catarina e, mais recentemente, do Rio Grande do Sul. Ao lado dos sócios e amigos Luiz Bogo, Silvio Prim e Carlinho Bogo, implantou a primeira plataforma de vidro da América Latina e a única do mundo com duas formas de contemplação. Além da plataforma de vidro, é de Moacir Bogo a concepção do projeto do inédito monotrilho de cadeiras suspensas, que ele batizou de Abusado. “Inovador, seu Moacir criava equipamentos e adorava colecionar objetos. Dessa paixão, surgiu o Memorial do Ferro de Passar, uma coleção pessoal do item que preencheu um museu no Skyglass Canela”, afirma Alex Bonareti, diretor do Skyglass Canela.

Com tristeza, o executivo do parque lamenta a morte do fundador. “Perdemos um grande amigo, conselheiro e mentor. Um ser humano incrível que nos ensinava muito. Adorava estar entre as pessoas e explicar o projeto, como foi pensado, enriquecendo em detalhes as informações da plataforma, do Abusado e do Memorial do Ferro de Passar. Apaixonado, ele falava sobre cada ferro, sua origem, sua história e como conseguiu reunir os itens. Somos gratos por conviver e poder tê-lo como amigo. Todos os colaboradores e sócios o respeitavam e o admiravam. Foi difícil dar a notícia nesse momento. Seguiremos seu legado e continuaremos buscando sempre a excelência e o melhor para nossos visitantes”, conclui.