Brigada Militar realiza seis prisões por tráfico de drogas em Gramado e Canela

Entre a tarde de sexta-feira (19/01) e a noite de sábado (20/01), a Brigada Militar desencadeou uma operação bem-sucedida resultando em seis prisões por tráfico de drogas, com destaque para duas ocorrências em Gramado e outras duas em Canela.

Gramado

Na tarde de sexta-feira, por volta das 15h40, a Brigada Militar de Gramado recebeu uma denúncia anônima indicando movimentação suspeita na Rua Getúlio Vargas, no Bairro Piratini. As autoridades foram informadas de que a residência de um indivíduo de 19 anos, com antecedentes por posse de entorpecentes, era frequentemente visitada por pessoas, levantando suspeitas de atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

A guarnição prontamente realizou averiguações e abordou o suspeito, encontrando em sua posse 21 porções de maconha, totalizando 281 gramas. O jovem foi preso e encaminhado ao presídio de Canela.

Duas mulheres presas por tráfico no bairro Piratini

Na madrugada de sábado, aproximadamente às 01h20, a Brigada Militar de Gramado recebeu uma denúncia via 190 relatando que um veículo Kwid branco estava envolvido em atividades de tráfico na cidade. Em patrulhamento pela Rua Prefeito Nelson Dinebier, no bairro Piratini, os policiais abordaram o veículo suspeito.

No interior do carro, duas mulheres de 32 e 41 anos foram detidas. Uma delas, que correspondia às descrições fornecidas na denúncia, carregava em sua bolsa sete porções de maconha (101g) e sete porções de cocaína (3g). No painel do veículo, foi encontrado um caderno com anotações relacionadas à comercialização e contabilidade do tráfico, além de uma quantia significativa em dinheiro e uma máquina de cartão.

Ambas as mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas ao Presídio Regional de Caxias do Sul.

Canela

Casal preso por tráfico no bairro São Lucas

Na noite de sexta-feira, por volta das 21 horas, a Brigada Militar, através do Pelotão de Força Tática, recebeu denúncias sobre uma intensa movimentação de tráfico de drogas na Rua Adalberto Wortmann, no Bairro São Lucas, em Canela. A investigação apontou que indivíduos entravam em um beco, realizavam transações e partiam rapidamente.

Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um usuário que saía do local, encontrando com ele uma bucha de cocaína. Na sequência, um homem de 29 anos e uma mulher de 21 anos foram abordados, sendo flagrados com quatro e 14 buchas de cocaína, respectivamente. Ambos confessaram serem responsáveis pelo tráfico na região.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo o homem encaminhado ao presídio de Canela e a mulher ao Presídio Regional de Caxias do Sul.

Possível veículo usado em um feminicídio em Passo Fundo no bairro São Luiz

Na noite de sábado, cerca de 23 horas, a Brigada Militar de Canela deslocou-se até a Rua Olavo Luís da Silva, Bairro São Luiz, após receber informações sobre um veículo Ford Ka, com placas de Passo Fundo, suspeito de ter sido utilizado em um feminicídio na cidade de Passo Fundo, durante a madrugada.

Ao abordar um homem de 20 anos, com antecedentes por furto e roubo, as autoridades encontraram em seu casaco um invólucro contendo 10 buchas de cocaína (5,8g) e um tablete de maconha (10g), além de dinheiro. O possível suspeito do feminicídio não foi localizado, sendo o homem preso por tráfico de drogas.