Operação policial no interior de São Francisco de Paula reforça segurança contra crimes rurais

Na noite do último dia 19 de janeiro, os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela realizaram uma operação estratégica de combate ao abigeato e outros delitos típicos da área rural no município de São Francisco de Paula. A ação teve como objetivo reforçar a segurança nas localidades do interior, trazendo tranquilidade aos moradores e prevenindo a prática de crimes.

Durante a operação, os policiais percorreram as vias vicinais das localidades de Lajeado Grande, Passo do Inferno, Tainhas e Rincão dos Koreff, utilizando patrulhamento e abordagens a pessoas e veículos. A ação se estendeu ao longo da noite do dia 19 e madrugada do dia 20, visando cobrir uma extensa área rural do município.

O combate ao abigeato, crime que envolve o furto de gado, foi o foco principal da operação. Além disso, os policiais também estiveram atentos a outros delitos comuns na área rural, como tráfico de entorpecentes.

Felizmente, durante a operação, não foram encontradas irregularidades. A presença ostensiva da Brigada Militar e a atuação preventiva contribuíram para inibir possíveis práticas criminosas na região. A ação reforça o compromisso das forças de segurança em garantir a integridade dos moradores do interior e a preservação do patrimônio rural.