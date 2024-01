Polícia Ambiental de Canela resgata ave silvestre em operação de salvamento

Na tarde do dia 21 de janeiro, Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela realizaram um resgate de um exemplar de tiriba no município.

O resgate foi realizado após a ave ter sido encontrada por um cidadão preocupado, que imediatamente a entregou aos policiais ambientais.

A tiriba, uma espécie de ave silvestre, será encaminhada para uma avaliação especializada a fim de garantir sua saúde e bem-estar. Os especialistas irão determinar o estado de saúde da ave e, se necessário, proporcionar cuidados veterinários adequados. Após a avaliação, a tiriba passará por um processo de reabilitação, visando prepará-la para sua reintegração ao seu habitat natural.