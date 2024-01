Brigada Militar realiza solenidade de entrega de divisa ao Sargento Israel promovido por ato de bravura

Na tarde de terça-feira (23/01), a Brigada Militar, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, realizou na sede da Unidade, uma solenidade para a entrega das divisas ao 2º Sargento Tiago Israel Lincke, recém promovido por ato de bravura.

A promoção do Sargento Israel é um reconhecimento pelo ato heroico, ocorrido em 2019, quando salvou uma família que se acidentou de carro em um penhasco na Rodovia RS 115, entre Três Coroas e Gramado.

O evento contou com a presença do Coronel Márcio José Rosa da Luz – Comandante CRPO Serra, Coronel Ivens Juliano Campos dos Santos – Comandante do CRPO Hortênsias, Tenente Coronel Cezar Augusto Chaves – Comandante do 1º BPAT, Sr. Leandro Horlle – Prefeito Municipal de Igrejinha, Sr. Alcindo de Azevedo – Prefeito Municipal de Três Coroas, Sr. Luia Barbacovi – Vice-Prefeito de Gramado, Sr. Rogério Grade – representante do Governo do Estado do RS e diretor geral da ouvidoria do Estado, ainda familiares e amigos do Sargento Israel e a família socorrida pelo Policial Militar.

A promoção à graduação de 2º Sargento do Policial Militar Tiago Israel Lincke, lotado no Pelotão de Força Tática, do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul na segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024.

O Sargento Israel agradeceu a presença de todos, em especial a sua esposa, sua filha, sua mãe e aos amigos que estão presentes. “Quero destacar o apoio dos meus colegas, que sempre me encorajaram a dar continuidade na busca pelo reconhecimento e ao atual Comando-Geral da Brigada Militar, que não mediu esforços, principalmente, pela reabertura do processo do ato de bravura, mostrando o comprometimento com a tropa para que essa conquista tivesse êxito. Agora pretendo exercer a nova função, trabalhando com bastante dedicação e empenho, demonstrando todo o meu entusiasmo em prol da comunidade”.

O Coronel Marcio parabenizou o Sargento Israel, em nome do Comando-Geral da Brigada Militar, e destacou que a promoção: “O ato de bravura não é para qualquer um e não é por qualquer motivo: é só em casos excepcionais, de real merecimento, em casos em que realmente foi reconhecida a bravura, o extremo risco de vida do policial no momento da sua atuação. E foi exatamente isso que aconteceu com o Israel. Então cumprimentos ao Sargento Israel pela bravura dele, pelo desprendimento, quando na oportunidade não teve dúvida em colocar-se em risco e salvar a vida de uma outra família. Tenho certeza que o reconhecimento da família que foi socorrida pelo Policial Militar Israel é o mesmo de tantas outras famílias e pessoas que precisaram da Brigada Militar, que compareceu e ajudou em milhares de ocorrências que nós atendemos ao longo dos anos. Que este ato sirva de exemplo a todos os Brigadianos, para que possamos continuar honrando o nosso juramento: até com o risco da própria vida, e indo em direção ao perigo enquanto as pessoas fogem dele”.

O caso:

Em 03 de Fevereiro de 2019, o então Soldado Israel, morador de Três Coroas, deslocava para o trabalho, quando no Km 35 da RS 115 se deparou com um carro no acostamento, percebendo que outro veículo havia acabado de cair de uma ribanceira. Rapidamente ele iniciou o resgate das vítimas, retirando de dentro do veículo, que estava na eminencia de cair de uma altura equivalente de um prédio de três andares, estando apoiado apenas por galhos de árvores. O Policial Militar conseguiu salvar a família que estava no carro, um casal e um menino de 7 anos.