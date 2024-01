Executivo canelense solicita autorização para realizar manejo de árvores nas margens da RS-235

Prefeito em Exercício, Jefferson de Oliveira, esteve na EGR onde participou de reuniões e protocolou demandas do município!

A Administração Municipal de Canela, representada pelo prefeito em Exercício, Jefferson de Oliveira, esteve na EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, na sexta-feira (19), para tratar de algumas demandas do município. Em reunião com o diretor técnico do órgão, Luis Fernando Vanacor, uma das pautas teve relação com o forte temporal que atingiu Canela e a região nesta semana.

Na ocasião, Jefferson de Oliveira protocolou um documento solicitando que a EGR autorize a Prefeitura de Canela a realizar o manejo de árvores que estão nas margens da RS-235, principalmente nas proximidades do acesso ao bairro Santa Marta. “Estamos recebendo muitas solicitações de moradores e empresários que desejam fazer podas em árvores que geram algum tipo de risco. Como a manutenção deste trecho é de responsabilidade da autarquia acabamos ficando de mãos atadas. Já recebemos uma sinalização positiva e agora aguardamos a resposta oficial para dar andamento nos trabalhos”, explica o prefeito em Exercício, Jefferson de Oliveira.

Na reunião Jefferson também tratou sobre o cronograma das obras da nova rotatória de acesso ao bairro Distrito Industrial e mais uma vez reforçou a importância da continuidade da duplicação da rodovia Canelinha/Saiqui. “São duas obras fundamentais para melhorar a mobilidade urbana naquela região do município e que vão proporcionar maior segurança aos motoristas e pedestres”, afirma Jefferson de Oliveira.

Foto: Divulgação