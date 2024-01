Natal Luz encerra com mais de 2 milhões de visitantes e 39ª edição começa dia 24 de outubro

A 38ª edição do Natal Luz de Gramado, na Serra Gaúcha, chegou ao fim. Com mais de 500 apresentações artísticas, culturais e musicais, que ocorreram em diferentes pontos da cidade entre os dias 26 de outubro de 2023 e 21 de janeiro de 2024. A partir desta segunda-feira, dia 22, teve início a desmontagem da decoração do evento.

De acordo com a Autarquia Municipal de Turismo e Cultura – Gramadotur, responsável pela realização do evento, no balanço geral, a edição recebeu um público aproximado de 2,1 milhões de visitantes durante os 88 dias de atividades. Foram mais de 150 mil ingressos vendidos para os cinco espetáculos pagos.

A presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk confirmou a realização da 39ª edição do evento para 24 de outubro de 2024, com término em 19 de janeiro de 2025, sendo que os espetáculos pagos vão até o dia 12 de janeiro. Prestes a completar quatro décadas, o Natal Luz promete surpreender moradores e visitantes. “Chegamos ao fim de mais uma incrível temporada de Natal Luz que mais uma vez emocionou moradores e visitantes. Estamos felizes por ter recebido em Gramado tantas pessoas e que junto com a nossa comunidade tiveram a oportunidade de reviver momentos de alegria. Importante destacar o comprometimento das pessoas desde a idealização, organização e execução de todas as atrações do evento”, destacou Rosa.

Para o secretário de Turismo de Gramado e vice-prefeito, Luia Barbacovi, “mais uma vez, Gramado se consolida como sinônimo de sucesso, entretenimento, ludicidade e encanto. O nosso Natal Luz chegou ao fim, proporcionando à nossa comunidade e visitantes uma experiência completa, repleta de belíssimos shows, decoração impecável e hospitalidade que só Gramado oferece. A edição deste ano encerra-se com números satisfatórios para o Executivo Municipal”, disse.

Já o Prefeito de Gramado, Nestor Tissot, disse ser uma alegria poder compartilhar momentos de encanto e esperança com a comunidade e visitantes”. “Encerramos a 38º edição do Natal Luz com um sentimento de ter trazido alegria para diversas famílias, através das atrações artísticas, grandes espetáculos e a incomparável decoração da cidade. Fiquei muito satisfeito com esta edição e tenho a certeza de que faremos um Natal Luz ainda mais mágico em 2024”, declarou o prefeito de Gramado, Nestor Tissot.

Dos cinco grandes shows, quatro foram confirmados para a próxima temporada de Natal. A Fantástica Fábrica de Natal, O Grande Desfile de Natal, Nativitaten e The Light of Christmas estão confirmados para o 39º Natal Luz de Gramado. A Gramadotur já confirmou também que os diretores dos espetáculos serão mantidos.

O 38º Natal Luz de Gramado foi apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial foi da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz foi a Prawer Chocolates.

O evento teve o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Stella Iluminação, Hellmann’s – a verdadeira maionese, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas foi pela Ingresso Oficial Gramado. O Agente Cultural foi a Marca Produções.

A promoção foi da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Foto – Cleiton Thiele/Natal Luz