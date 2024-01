Prefeitura de Canela e Comunidade Empreendedora viabilizam realização de eventos culturais

Projetos ‘Tem Cultura na Praça’ e ‘Rua Cultural’ serão desenvolvidos mensalmente ao longo de 2024!

O prefeito em Exercício, Jefferson de Oliveira, coordenou uma reunião realizada no Paço Municipal na segunda-feira (22), contando com a presença de servidores municipais da Secretaria de Turismo e Cultura, do Departamento Administrativo da Prefeitura e da Associação Comunidade Empreendedora de Canela, como propósito de buscar um acordo para a realização de eventos culturais em espaços públicos do município. A proposta da entidade é de desenvolver duas ações culturais mensalmente ao longo de 2024: o projeto ‘Tem Cultura na Praça’, na Praça João Corrêa, um sábado por mês, das 10h às 18h; e o projeto ‘Rua Cultural’, na Rua Baden Powel, em um domingo por mês, também das 10h às 18h.

O Poder Executivo atendeu a solicitação dos empreendedores canelenses e fará a concessão para exploração dos espaços públicos por meio de Decreto Municipal. “Temos sempre que primar pelo diálogo visando o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento da nossa cidade. São eventos importantes para fortalecer a cultura e fomentar a economia local, atraindo moradores e sendo novos atrativos para os turistas que estão em Canela”, avalia o prefeito em Exercício Jefferson de Oliveira. A primeira atividade será o projeto ‘Tem Cultura na Praça’, já neste sábado, 27 de janeiro. A coordenadora da Associação Comunidade Empreendedora, Richelly Garcia Porto, destaca que no espaço serão comercializados artesanatos diversos e alimentos. “Convidamos a população e os turistas para prestigiarem nossos eventos! É um ambiente familiar, com produtos exclusivos e preços super acessíveis”, revela Richelly.

Já a diretora do Departamento de Cultura de Canela, Solange Aguiar, lembra que a realização da feirinha na praça central da cidade foi uma determinação do prefeito Constantino Orsolin. “Temos que ocupar a Praça João Corrêa e fazer com que a comunidade se aproprie novamente deste lindo espaço. Outras ações devem ser colocadas em prática no decorrer deste ano”, projeta Solange.

ATRAÇÕES:

📍 Projeto ‘Tem Cultura na Praça

Quando: um sábado por mês, começando neste dia 27 de janeiro;

Onde: Praça João Corrêa/próximo aos fornos;

Horário: 10h às 18h.

📍 Rua Cultural

Quando: um domingo por mês;

Onde: Rua Baden Powel;

Horário: 10h às 18h.

📸 Divulgação