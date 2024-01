5ª edição do ‘Camping Acessível’ acontece dia 16 de março em Três Coroas

O evento possibilita de forma gratuita a prática de esportes de aventura a pessoas com deficiência.

Promover a acessibilidade em diversos meios para que todos possam praticar esportes de aventura é o objetivo do ‘Camping Acessível’, consolidado evento de Três Coroas, no Vale do Paranhana. A quinta edição acontece no dia 16 de março, com o dia inteiro reservado à prática de atividades gratuitas para crianças e adultos com deficiência.

O evento acontece no Raft Adventure Park, das 8h às 18h, e possibilita aos visitantes realizar atividades como rafting e outras sete modalidades de esporte e lazer: arco e flecha, trilhas, banho de rio, stand up paddle, bocha adaptada, badminton e playground adaptado e inclusivo, tudo de forma gratuita.

“O objetivo do Camping Acessível é justamente lembrar que pessoas com deficiência também podem praticar esportes de aventura. Queremos mostrar que a deficiência não é sinônimo de incapacidade, por isso fazemos a nossa parte para que a inclusão passe a ser uma realidade no Brasil”, afirma Gabriel Feiten, um dos idealizadores e organizadores do evento.

Este ano, a expectativa dos organizadores do evento é colocar, simultaneamente, 30 botes e um total de 200 pessoas nas famosas corredeiras do Rio Paranhana para tentar superar a marca dos anos anteriores, quando o evento conquistou o recorde de maior descida acessível de rafting do Brasil. Os interessados em participar da atividade devem realizar inscrição antecipada no site do Camping Acessível, onde também são informadas as regras gerais. O início das inscrições deve acontecer na última semana de fevereiro.

Para participar das demais atividades, a inscrição acontece no dia e local do evento, conforme adesão e capacidade de atendimento da equipe. Realizado integralmente pelo esforço de voluntários e visitantes, o ‘Camping Acessível’ não cobra ingresso, mas pede que os visitantes contribuam com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

O ‘Camping Acessível’ é uma realização da Associação das Pessoas com Deficiências, Amigos e Familiares de Três Coroas – Apdaf e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Três Coroas.