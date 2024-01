Clube do Livro de Canela recebe novamente a premiada autora Julia Dantas

Como tradição, em dezembro o Clube tem folga nos debates e realiza o sempre aguardado Amigo Secreto Literário. Dos livros presenteados, há votação para escolha das leituras de janeiro e fevereiro. O vencedor para inaugurar o ano foi “Ela se chama Rodolfo”, da porto-alegrense Júlia Dantas (editora DBA). A obra recém havia sido duplamente premiada: melhor romance pela AGES (Associação Gaúcha de Escritores) e pela Academia Riograndense de Letras.

Julia já participou do Clube em 2016 por seu primeiro livro, Ruina y leveza, e, em 2022, foi convidada do FiliGram, Festival Literário Internacional de Gramado, do qual agora será uma das curadoras da 2a edição em 2024.

O encontro será nesta quinta, dia 25/01, às 19h30, na Estalagem Villaggio Alpino (Alpes Verdes). A inscrição é de $30, revertidos como cachê à escritora.

Sobre “Ela se chama Rodolfo”:

Murilo acaba de se mudar para um apartamento no qual a antiga moradora, Francesca, deixou uma tartaruga. Seguindo ordens recebidas por e-mail, tenta entregar o animal por meia Porto Alegre. A peregrinação parece inocente, mas a escritora Julia Dantas sabe que não há nada mais radical e transformador do que o encontro entre pessoas, quando minimamente desarmadas. Comovente, espirituoso, inesperado, o segundo romance da autora é narrado de forma tão firme que poderia ser utilizado em aulas sobre como contar uma história, criar cenas perfeitas, compor um personagem. Como as vias que o protagonista percorre na cidade, a jornada é sinuosa e cheia de ladeiras. Em embates com a morte, a doença e o fim dos relacionamentos, os personagens se abrem em suas vulnerabilidades, conflitos e anseios. Assim, ensaiam arranhar a couraça de dinâmicas de opressão, especialmente relacionadas a gênero. por MOEMA VILELA