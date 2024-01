Equipe A Canela: Destaque no Estado com 11 Ouros na I Etapa da Copa Prime

A cidade de Canela tem mais um motivo para se orgulhar de seus atletas. A Equipe A Canela

brilhou intensamente na I Etapa da Copa Prime, realizada no último dia 21/01/24, conquistando um total de 11 medalhas de ouro e consolidando-se como uma potência no cenário esportivo estadual.

Com 17 atletas participando do evento, a equipe mostrou mais uma vez por que é considerada uma das mais promissoras no cenário do jiu-jitsu infantil, adulto e master (acima de 30 anos).

Atualmente, a equipe conta com 18 atletas confirmados para o Campeonato Brasileiro, evidenciando sua presença marcante no cenário nacional da modalidade. Além disso, um atleta da equipe garantiu sua participação no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que acontecerá na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse privilégio foi conquistado graças ao destaque no TOP RANKING ESTADUAL.

A notícia mais emocionante para a comunidade esportiva de Canela é a participação de um atleta da cidade no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, representando não apenas a equipe, mas toda a região. A expectativa e o orgulho são evidentes, e a cidade já se prepara para apoiar seu representante na competição internacional.

O time feminino, liderado pela dedicada professora Cíntia Honorato, também teve uma atuação impressionante na I Etapa da Copa Prime. Com três atletas em ação, a equipe feminina conquistou três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. A performance excepcional ressalta não apenas a força do time masculino, mas também a qualidade e competitividade do jiu-jitsu praticado pelas mulheres da equipe.

Com esses resultados, a Equipe A Canela reforça sua posição de liderança e inspira novos talentos na cidade. A comunidade aguarda ansiosamente as próximas competições, confiante de que Canela continuará a ser representada com excelência no cenário esportivo do jiu-jitsu.