Gramado Parks lança novo filme do Snowland

Com assinatura do renomado Estúdio Aluísio, a Gramado Parks lança o filme “Sonhos Derretidos”, em comemoração aos 10 anos do Snowland, primeiro parque com neve de verdade do Brasil.

Reforçando a ideia de “que a imaginação siga sempre abrindo caminho para os nossos sonhos”, a produção conta a história de uma menina que sonha em conhecer a neve. Para que isso aconteça, ela usa toda a sua criatividade em “experiências mirabolantes” até que seus pais preparam uma surpresa.

A diretora Comercial e Marketing da Gramado Parks, Lísia Diehl, destaca o positivo ano de 2023 para a empresa, que teve recordes de visitação no Entretenimento e a conquista de bons resultados. “O Snowland recebeu mais de meio milhão de visitantes”, informa, e completa: “Realizamos muitas promoções e ativações sem perder o foco no branding e na construção de mensagens”.

A executiva ressalta, ainda, que o legado do parque é construir memórias incríveis. “Esse filme aborda justamente isso: a realização do sonho de uma menina e a construção de memórias inesquecíveis junto com quem ela mais ama, a sua família. E isso é o que vemos e vivemos diariamente no Snowland”.

Para o gerente de Marketing de Entretenimento, Guilherme Benetti, levar uma história do papel para as telas não é um trabalho fácil, mas, com o empenho de toda a equipe, foi possível passar a essência do Snowland, que é deixar a neve ao alcance dos visitantes 365 dias por ano. “Foram muitas áreas envolvidas, além do Marketing. Do casting da artística ao suporte da hotelaria”, informa, e finaliza: “Quando muitas mãos competentes se envolvem em um trabalho, o resultado não pode ser outro, além do filme lindo que estamos apresentando”.

O filme está disponível no Instagram e no Facebook do Snowland.