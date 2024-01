Confesso que relutei muito em assumir essa posição. Pressões vindas de colegas, amigos e família me faziam resistir. A gente sempre acha que pode fazer mais do que quem está, no momento, tendo espaço de fala. Então desde já assumo: meu nome está à disposição para todos que quiserem conversar e trocar ideias sobre como melhorar nossa cidade. Não, não serei candidato a nada, como alguns estão especulando e inclusive me ligando a partidos. Sigo com a premissa de estar no lado da comunicação. Com meus espaços na Folha de Canela e também na Clube 88.5.

Não me acho melhor do que ninguém e não tenho a ideia de impor nada, até porque, quem sou eu para isso. Mas a vida me mostrou que toda e qualquer conversa gera aprendizado, inclusive de alguns caminhos que não devemos tomar ou atitudes que poderemos não ter. Nos últimos anos tive ótimas conversas com Gilberto Cézar, Marcelo Savi, Luciano Melo, Gilberto Tegner, Ismael Viezze, Constantino Orsolin, Alfredo Schaeffer, Leandro Oliveira, Athos Cunha, Lucas Dias, Carla Reis, Felipe Oliveira, Mauricio Boniatti, Claudio Casagrande, Jerônimo Rolim e tantos outros. Conversamos sobre tudo, inclusive política. Todos esses papos me levaram a refletir sobre Canela como um todo. A cidade, a parte social, a parte econômica, a questão estrutural, turística, cultural, esportiva e tantas outras. Todas essas pessoas tem interessantes teses e contribuem ou contribuíram para coisas boas na cidade.

Não acredito que todas estejam do mesmo lado, politicamente falando. Mas todos amam a cidade e conhecem as necessidades. Uns serão candidatos, outros estarão nos bastidores e alguns não participarão do pleito. Mas garanto que nenhum negará uma boa conversa sobre as suas impressões acerca da nossa comunidade. Fica a dica para todos os interessados no bem da nossa cidade.

Gurizada Radical

Dei uma caminhada pelo centro e pelo Parque do Lago essa semana. Vou avisar antes e tomara que não aconteça. Mas a turma de jovens que está fazendo manobras e andando em alta velocidade com suas bicicletas pode causar um acidente sério. Empinam, fazem giros e muitas outras ações perto de transeuntes o tempo todo. Crianças e idosos estão passando e eles pouco se importam. Algo precisa ser feito. Nem vou entrar no mérito de duas pessoas que acharam bonito pular de uma bike para um monumento na Praça João Correa que homenageia um grande canelense que nos deixou precocemente. Como se isso já fosse lamentável, eles ainda postaram o vídeo no Instagram como um grande feito por parte dos mesmos. Aliás a nossa Praça toda semana vira notícia e nunca é por algo agradável. Descaso gigantesco.

Reflexos da Temporada

Passando pelas ruas centrais de Canela notei salas comerciais desocupadas. Muita gente aguentou até o final do ano e depois entregou o ponto. Ruas como a Júlio de Castilhos, Osvaldo Aranha, Dona Carlinda, João Pessoa, Visconde de Mauá e Augusto Pestana tem pontos estratégicos vagos. A situação que já não era boa, para muitos ficou insustentável. Sem contar empreendimentos tradicionais que estão à venda ou trocando de mãos. E o calendário para 2024 do turismo? Fui procurar nas redes sociais da Prefeitura e até agora nada. Queremos ajudar, mas também precisamos que as pessoas se ajudem.