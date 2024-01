Prefeito em Exercício de Canela recebe convite 15ª Fenavindima

Evento será realizado entre 22 de fevereiro e 10 de março, em Flores da Cunha

As soberanas da 15ª Festa Nacional da Vindima – Fenavindima, de Flores da Cunha, a rainha Paula Bebber e as princesas Bruna Marini e Caroline Foss Lovison, acompanhadas do presidente do evento e vice-prefeito Márcio Rech visitaram na tarde de hoje (23.1), o prefeito em exercício Jefferson de Oliveira. Participaram também do encontro, os secretários canelenses de Governo Jonas Bohn Bernardo e de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira.

Durante o encontro as soberanas falaram da festa que será realizada de 22 de fevereiro a 10 de março, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha, com o tema “O Centenário da Colheita”, em referência aos 100 anos de emancipação política do município.

Entre as atividades tradicionais que estão confirmadas está a realização dos desfiles cênicos. Serão três oportunidades para acompanhar o corso alegórico: no dia 25 de fevereiro (domingo, à tarde), dia 2 de março (sábado, à noite), e dia 10 de março (domingo, pela manhã).

As principais atrações nacionais serão o cantor Humberto Gessinger, fundador da banda gaúcha Engenheiros do Hawaii e a dupla Claus & Vanessa, que se apresentarão no sábado, dia 24 de fevereiro, e os sertanejos Israel & Rodolffo, com show no sábado, dia 9 de março. Durante os três finais de semana da Fenavindima, também serão realizados shows de artistas regionais, como Rainha Musical, Os Monarcas e Banda Corpo & Alma, entre outras atrações locais.

Confira a agenda de shows:

Dia 22/02 (quinta-feira): Rainha Musical

Dia 24/02 (sábado): Show Nacional com Humberto Gessinger + Claus & Vanessa

Dia 25/02 (domingo): César Oliveira & Rogério Melo + Os Monarcas

Dia 03/03 (domingo): Banda Brilha Som + Corpo & Alma

Dia 09/03 (sábado): Show Nacional com Israel & Rodolffo

Dia 10/03 (domingo): Grupo Rodeio