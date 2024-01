Prefeitura de Canela e RCD lançam 4º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes

A Rede Cidade Digital (RCD) e a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico lançam nesta quarta-feira (24), às 18h30, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), o 4º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes.

O principal encontro Estadual de tecnologia para Prefeituras será realizado nos dias 25 e 26 de abril, no Tri Hotéis, em Canela. Com o apoio da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o evento, direcionado, sobretudo, para a prefeitos, gestores e servidores, aborda ferramentas e soluções que melhorem a eficiência dos serviços públicos prestados à população, em especial para as pequenas e médias cidades. “Canela foi escolhida devido ao que ela representa no Estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade cada vez mais inovadora, uma cidade que cada vez mais está buscando o desenvolvimento por meuo da tecnologia”, destacou o diretor da RCD, José Marinho.

O secretário municipal da Fazenda e Desenvovlimento Econômico de Canela, Luciano Melo, destaca a importância do município localizado na Serra Gaúcha sediar o Congresso Estadual. “Um evento muito importante e motivo de orgulho para Canela. Será uma excelente oportunidade de networking, experiencias e trocas de informações entre os municípios”.