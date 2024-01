UCS entrega Plano de Sinalização Turística da Região das Hortênsias

Projeto executivo entregue ao COREDE Hortênsias contempla diagnóstico e orientações para aprimoramento com sugestões práticas, dados que poderão balizar decisões estratégicas em turismo e infraestrutura viária

Marco para o turismo regional, o projeto executivo do Plano de Sinalização Turística para a Região das Hortênsias foi elaborado pela Universidade de Caxias do Sul. Em impulso ao setor, considerando a sinalização turística e a distribuição estratégica de atrativos cruciais para otimizar a experiência turística e maximizar o potencial econômico desse mercado, o estudo visa ao estabelecimento de um sistema consistente e eficiente para orientar os turistas nos municípios que fazem parte do Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) Hortênsias.

O projeto contou com a participação ativa dos municípios da região e teve como princípio o olhar e a experiência do turista. Partindo da visão do cliente, a análise permitiu indicar as melhores práticas para o segmento, fornecendo recomendações estratégicas e informações que apoiem a decisão dos municípios quanto à implementação de novas placas de sinalização turística. O estudo investigou uma área superior aos 6 mil km², mapeando 105 atrativos turísticos e 631 placas. Os pontos de análise incluem a hierarquização dos atrativos turísticos, a administração do sistema viário, o revestimento das vias e a quantidade de placas.

O prognóstico reuniu mapas georreferenciados contendo mais de 30 sugestões e quase 60 recomendações específicas personalizadas para os municípios aprimorarem a orientação dos visitantes, buscando contribuir para uma experiência turística mais prazerosa e eficiente. O tema exige uma abordagem abrangente e dinâmica, conforme orienta o trabalho, já que os elementos sinalizadores permanecem relevantes mesmo com a prevalência de ferramentas digitais (que inclusive foram norteadoras do estudo, a exemplo do Google Maps e do TripAdvisor). “Para o turista moderno, que se apoia nos meios digitais para planejar as viagens, a sinalização física oferece complemento essencial, elemento tangível e autêntico à experiência de viagem”, denota o estudo.

A apresentação e a entrega do Plano ao COREDE Hortênsias ocorreram no final de dezembro de 2023, no Sicredi Pioneira, em Nova Petrópolis, com retornos bastante positivos da entidade, do Conselho de Turismo (CONTUR) da Região das Hortênsias e dos municípios na ocasião representados, como avaliou o coordenador do projeto e dos cursos de tecnologia em Hotelaria e bacharelado em Turismo da UCS, professor Maguil Marsilio. “É o resultado de uma grande conquista das entidades que planejam o turismo na Região das Hortênsias”, considera.

Na UCS, o trabalho contou com a participação de pesquisadores das áreas do conhecimento de Artes e Arquitetura e de Ciências Sociais (esta última com o apoio efetivo do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade, inclusive de seus espaços físicos e institucionais).