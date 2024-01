X Gramado in Concert terá 500 músicos de 10 países e de 22 Estados brasileiros

O Gramado in Concert comemora em 2024 uma década de muita emoção. Com recorde de alunos participantes, o festival internacional de música ocorre de 26 de janeiro a 3 de fevereiro. Serão cerca de 400 alunos recebendo aulas e participando de práticas de orquestra com renomados professores nacionais e internacionais, além de grupos convidados, como a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (OSFAB), que estará na cidade para apresentação única no sábado (27). Ao todo, serão aproximadamente 500 profissionais e estudantes levando o melhor da música erudita para hotéis e pontos turísticos de Gramado. Os alunos são oriundos de 22 Estados brasileiros e de outros nove países: Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e Peru.

O principal ponto de encontro do festival será o Centro de Eventos Expogramado, que receberá um lounge exclusivo e os grandes concertos das 20h. No entanto, serão realizadas apresentações na Rua Coberta e em mais de 30 estabelecimentos hoteleiros da cidade. Já as aulas, que podem ser acompanhadas pelo público no projeto “Conhecendo o Festival”, ocorrem na Escola Senador Salgado Filho e no Expogramado. Toda a programação é inteiramente gratuita ao público.

O diretor Allan John Lino, que comanda a programação ao lado de Leandro Serafim, destaca que o festival é uma excelente oportunidade de intercâmbio entre brasileiros e estrangeiros. “Vivemos em Gramado a pluralização das culturas. Outros povos convivem com a cultura musical brasileira. Todos unidos pela mesma linguagem: a música. O maior legado do festival é o conhecimento, com o grande diferencial de ser realizado em Gramado, uma cidade com beleza diferenciada e pontos turísticos únicos”, frisa.

Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, apesar de ser um evento jovem, o Gramado in Concert leva o nome da cidade para o mundo. “Estamos felizes por completarmos 10 anos e por receber tantos alunos de diferentes partes do planeta em nossa cidade. Gramado tem dado a oportunidade para que os alunos possam aprender e mostrar os seus talentos”, afirma Rosa Helena.