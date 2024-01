1º BPAT realiza Operação Fecha Quartel

Na tarde desta quinta-feira (25), a Brigada Militar lançou em todo o Estado a Operação Fecha Quartel com o objetivo de combater os crimes violentos letais intencionais (CVLI).

A monta ofensiva está sendo realizada em todo o Estado do Rio Grande do Sul utilizando do efetivo operacional, juntamente com os Policiais Militares que trabalham no setor administrativo, visando à repressão qualificada e resposta adequada à criminalidade e à violência, com foco principal nos locais conflagrados pelo indicador dos crimes violentos, ainda com atuação nos locais de maior incidência dos indicadores criminais das respectivas áreas de ação.

A Operação Fecha Quartel está sendo realizada nos dez municípios de atuação do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas e segue até a próxima semana.