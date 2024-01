A Páscoa de 2024 promete ser a maior da história da Prawer

A Prawer Chocolates, fundada em 1975, está se preparando para a maior venda de Páscoa na história da empresa. Reconhecida como a primeira fábrica de chocolates artesanais do Brasil, a Prawer produzirá oito toneladas de chocolate para os produtos da linha de Páscoa 2024. A expectativa é ter o maior volume de vendas de Páscoa desde a fundação da Prawer, com crescimento de 30% em relação a 2023.

“Estamos apostando em sabores e formatos de barras totalmente exclusivos para a data, além, é claro, dos tradicionais ovos de Páscoa. Nossas projeções para 2024 refletem a nova visão e o novo posicionamento da Prawer, uma empresa que mantêm a tradição da produção artesanal, mas que se modernizou, melhorando e otimizando processos”, comenta Cássio Freitas de Castilhos, gerente de marketing da Prawer. Desde a aquisição da Prawer pelo HR Group S/A em julho de 2023, a marca já cresceu cerca de 50% no geral, tanto em quantidade de colaboradores, como em produção e vendas. “A expectativa é ter em torno de 300 colaboradores na empresa até a Páscoa. Quando o grupo assumiu, éramos 160 colaboradores. Além disso, estamos trabalhando em aquisições de novos empreendimentos e abertura de novas lojas, aumentando cada vez mais o nosso market share, sem perder a qualidade dos produtos”, revela o gestor.

Para a linha de Páscoa da Prawer 2024, novos produtos foram desenvolvidos após a aquisição da marca pelo HR Group. Os lançamentos especiais incluem Barra Ovo em quatro sabores. “Temos a Banoffee, uma barra com um blend entre o chocolate branco e o chocolate Caramélisé, bananas desidratadas, um toque de canela em pó e aroma da torta Banoffee; Caramélisé, Nozes & Canela que é feita com a harmonização do chocolate Caramélisé com nozes caramelizadas e um toque de limão e canela; a barra Pistache, que recebe um blend de pasta de pistache com o nosso chocolate branco e pequenos pedaços de pistache torrados e levemente salgados; e a Tiramisu, blend entre o chocolate branco e o chocolate Caramélisé com um toque de cacau em pó e café”, explica Natália Diehl, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Prawer. Para o público infantil, a Prawer também preparou novidades, com barras de chocolates decoradas (Ao Leite, Amorinhas e Ovelinha) e o Ovo Dinolate, com formato de ovo de dinossauro. “Com a barra Amorinhas, criada especialmente para a linha da Páscoa 2024, foi a primeira vez em que trabalhamos com uma mistura de chocolate e balinhas de mini gelatinas”, acrescenta.

A marca terá ainda a linha tradicional de Páscoa, com ovos de diversos sabores, ovos trufados, ovinhos maciços de chocolate, cartões Feliz Páscoa com chocolate, coelhos de chocolate, drágeas em embalagem com formato de cenoura, latas e caixas com bombons sortidos. Um grande destaque da linha para esse ano é o Ovo Trufado Framboise e Pistache, com casca formada por blend de chocolate ao leite e dark, e duas texturas diferentes de recheio: um caramelo de framboesa e uma ganache suava de pistache com toque de vanila natural. “A maior Páscoa da história da Prawer é uma prévia do que a empresa está preparando para o ano de 2025, quando completará 50 anos. Para 2024, esperamos bater nosso recorde de vendas, mantendo a qualidade dos produtos e das matérias primas selecionadas, valorizando nossos colaboradores e continuamente investindo em inovação e em surpreender cada vez mais os nossos clientes”, completa Natália Diehl.