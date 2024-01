Canela inicia grupo reflexivo para mulheres vítimas de violência

A 2ª Vara Judicial da Comarca de Canela, em parceria com a Prefeitura Municipal, iniciou na quarta-feira (24.1) o grupo reflexivo para mulheres vítimas de violência que têm medidas protetivas deferidas.

O grupo de aproximadamente 30 mulheres vai se reunir uma vez por mês no Cidica – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, para troca de experiências e orientações sobre as diversas formas de violência. Os trabalhos são mediados por Silvia Cristina Maciel, assistente social do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Sapiranga e uma das facilitadoras capacitadas pelo Tribunal de Justiça do RS e já realiza os grupos em outros municípios.

“O grupo reflexivo funciona como um espaço acolhedor e facilitador de mudanças por meio do diálogo e do compartilhamento de vivências e experiências entre mulheres que viveram situações semelhantes”, contou Silvia.

No primeiro encontro a advogada Dra. Daniele L. da Silva foi a palestrante e repassou informações jurídicas aos participantes. Nas demais reuniões devem participar uma psicóloga para falar de saúde mental, a defensora pública Luciana Salvador Borges, a patrulha Maria da Penha e a juíza Simone Chalela que participou da primeira atividade e destacou que “Juntas, vamos trilhar um caminho de empoderamento e superação, rompendo barreiras e construindo um futuro mais igualitário e justo”.