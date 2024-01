Guilherme Paulus recebe Prêmio Silvia Zorzanello na Espanha

Guilherme Paulus é o ganhador do prêmio Excelências 2024 – categoria Silvia Zorzanello in memoriam. A distinção foi entregue na última quarta-feira, 24, durante a realização da Fitur – Feira Internacional de Turismo de Madri, na Espanha, um dos eventos turísticos mais importantes do calendário do setor.

O Grupo Excelências é quem promove esse prêmio, que já acontece desde 2005 com cerimônia de entrega na feira internacional. A categoria que leva o nome da co-fundadora do Festuris Gramado premia destinos ou personalidades que contribuem com o processo do Turismo brasileiro. A condecoração em homenagem a Silvia existe há 14 edições. Já foram destaque Rio Grande do Norte, São Paulo, Ceará, Santa Catarina, entre outros.

A entrega do prêmio ao empresário Guilherme Paulus foi feita pelas mãos do filho de Silvia Zorzanello e CEO do Festuris, Eduardo, junto com o presidente do Grupo Excelências, José Santiago. “Guilherme dispensa comentários por tudo que tem feito pelo turismo do nosso país. A homenagem foi mais que merecida. Parabéns, meu amigo!”, comenta Eduardo sobre a premiação.Guilherme é sócio-fundador da CVC, conhecida como a maior operadora de viagens da América Latina. Em 2023, se reaproximou à maior rede de varejo de turismo do Brasil, ao realizar aporte na empresa, por meio da GJP Fundo de Investimento em Ações (GJP FIA). ” É uma emoção enorme ter recebido essa bela homenagem em memorial à uma grande amiga, Silvia. Esse prêmio, representa toda a minha admiração e respeito por ela. Obrigada a todos “, comentou o empresário.

Fotos: Eduardo Zorzanello