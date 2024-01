Orquestra Sinfônica de Gramado abre a programação do X Gramado in Concert

Sob a regência do maestro Leandro Serafim, a Orquestra Sinfônica de Gramado será a responsável pelo grande concerto de abertura do X Gramado in Concert, que ocorre na sexta-feira (26), a partir das 20h, no Pavilhão 3 do Centro de Eventos Expogramado.

Conforme o maestro Leandro Serafim, que também é diretor do festival, o repertório será dividido em duas partes: uma primeira com obras eruditas nacionais e internacionais, contando ainda com solos de professores do evento. Já a segunda parte do programa, será composta por obras populares das diferentes regiões do Brasil. “Representando a diversidade e o alcance do evento no cenário nacional e apresentando um pouco da cultura de nosso país aos mais de 70 alunos e professores internacionais que nos prestigiam nesta edição”, completa Serafim.

Em 2024, o Gramado in Concert comemora uma década de muita emoção. O festival internacional de música continua até 3 de fevereiro. Serão cerca de 400 alunos de 22 Estados brasileiros e 10 países recebendo aulas e participando de práticas de orquestra com renomados professores nacionais e internacionais.

O principal ponto de encontro do festival será o Centro de Eventos Expogramado, que receberá um lounge exclusivo e os grandes concertos das 20h. No entanto, serão realizadas apresentações na Rua Coberta e em mais de 30 estabelecimentos hoteleiros da cidade. Já as aulas, que podem ser acompanhadas pelo público no projeto “Conhecendo o Festival”, ocorrem na Escola Senador Salgado Filho e no Expogramado. Ao todo, serão 10 concertos de orquestras, bandas e corais, 14 concertos de grupos de câmara, oito concertos itinerantes em hotéis e sete intervalos musicais, além de 10 ações formativas para o público e de recitais com alunos e professores. Toda a programação é inteiramente gratuita ao público.