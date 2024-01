Patram atende denúncia de maus tratos em Gramado

No dia 24 de janeiro de 2024, policiais militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela foram acionados para atender a uma denúncia de descuido na guarda de animais perigosos no município de Gramado.

A denúncia relatava que cães estariam atacando transeuntes, o que configura crime conforme a legislação. Ao chegarem ao local indicado, os policiais constataram que os animais em questão estavam presos com correntes. Apesar da situação de risco, não foram registradas vítimas no momento da intervenção.

Diante da constatação, os policiais militares optaram por lavrar apenas um boletim de atendimento. A proprietária dos animais foi devidamente informada sobre a situação e orientada a manter os cães presos, evitando assim possíveis incidentes futuros.

Importante ressaltar que, de acordo com a legislação vigente, a ocorrência desse tipo de fato geralmente carece de vítimas para ser registrada formalmente. No entanto, a ação rápida dos policiais do Batalhão Ambiental demonstra o comprometimento com a segurança da comunidade e a prevenção de possíveis incidentes envolvendo animais perigosos.