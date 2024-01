Caro leitor, você que me acompanha ao longo dos últimos anos por aqui, sempre encontra muito material sobre educação e gestão financeira. Fiz em 2021 uma edição completa sobre o conteúdo do livro Educação e Gestão Financeira: coisas que ninguém te conta. E para começar 2024 com tudo, vamos liberar pelos próximos meses uma sequência de colunas falando sobre TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. Já você que ainda não conhece nossas colunas, espia aqui no Portal que elas estão salvas nas edições anteriores.

Vamos voltar ao passado e imaginar como seria se nossos avós na infância, tivessem tido a oportunidade de aprender sobre a ciência do dinheiro e ensinado aos nossos pais? Provavelmente a realidade de mais de 60% das famílias brasileiras não seria de endividamento, ou seja, pessoas que não conseguem viver com a renda que fazem. Por isso, ressaltamos que se relacionar bem com o dinheiro lhe proporcionará adquirir seu PATRIMÔNIO, realizar sonhos, seja eles quais forem, uma viajem, comprar algo, estudar ou mesmo abrir seu próprio negócio.

Serão abordados os mais diversos assuntos relacionados a educação financeira e para ficar mais fácil vamos dividi-los em 4 grupos:

1. MENTALIDADE FINANCEIRA – as emoções determinam como utilizamos o dinheiro e o que ele significa, dessa forma vamos entender a importância de falar sobre ele, um pouquinho da história, o que é dinheiro racional e emocional, a energia do dinheiro e a clareza para conquistar os sonhos.

2. PLANEJAMENTO – o planejamento financeiro não nos ajuda somente a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro, mas proporciona segurança (qualidade de vida). Aqui o objetivo é entender o que é planejamento, quais as ferramentas podemos usar e a relação de planejamento x orçamento. Também será necessário apreender o que é inteligência financeira, os objetivos financeiros e por onde começar a organizar tudo isso.

3. PADRÃO DE VIDA – viver de acordo com seu padrão de vida traz equilíbrio, não apenas em relação ao dinheiro, mas em todas as esferas da vida que são influenciadas diretamente por ele, como a parte profissional, por exemplo. Alguns assuntos não poderiam ficar de fora como o passo a passo para definir o padrão de vida, plano de contas, plano de receitas, sonho de liberdade e gestão das dívidas.

4. INVESTIMENTOS – investir é importante, no entanto, começar nem sempre é fácil, principalmente pelo risco de perda, mas com conhecimento e disciplina qualquer pessoa pode se tornar um investidor. Falaremos sobre o porquê investir, os primeiros passos, tipos de ativos renda fixa e variável, ativos cíclicos e encerraremos com as oportunidades de carreira dentro da educação financeira.

É muito conteúdo bom demais. Se eu fosse você não perderia nenhuma edição!