360 Graus: Teria Canela perdido seu senso de comunidade?

Veja o exemplo de Nova Roma do Sul

Recentemente, Nova Roma do Sul mostrou ao RS e ao Brasil o que todos nós sabemos, que a comunidade, unida, funciona melhor que qualquer governo. Após ter sua histórica ponte de ferro levada pelas águas do Rio das Antas, em setembro do ano passado, a população recebeu a informação do Governo do Estado que a obra de uma nova ponte estaria orçada entre R$ 20 milhões e R$ 25 milhões, sendo a previsão mais otimista de entrega para o final de 2025. A população então se organizou, criou uma associação, fez rifas, eventos e outras ações de arrecadação e entregou uma nova ponte no último sábado, 20, nos mesmos moldes da antiga. O valor? R$ 6 milhões, bem menos da metade do projetado pelo Governo do Estado. Nesta semana, Eduardo Leite veio a público dizer que o projeto da antiga ponte que liga Nova Roma do Sul à Farroupilha é antigo, defasado, e que um novo, que custará até R$ 25 milhões, será feito pelo Estado, ao lado da estrutura atual. Mais moderno e “adequado” para atender aquela comunidade por muitos anos no futuro. Ok! Vá lá! Todos sabem que eu não sou exatamente um fã do Governo Leite, que na minha opinião é tipo tosa de porco, muito grito e pouca lã. Aliás, sou muito pouco fã de qualquer governo, ainda mais estes metidos a estadistas, que acreditam que nada que não sinta a mão pesada e cara do Estado é ruim. Nova Roma do Sul nos deu o exemplo que a população organizada é mil vezes melhor que qualquer governo. Entregaram em cinco meses uma obra que o governo levaria de três a quatro anos, por um quarto do valor orçado pelo poder público.

O Poder Público é igual submarino

Acontece que poder público é igual submarino, algumas vezes até boia, mas foi feito mesmo para afundar. Utiliza uma mão de obra numerosa para poder se mover. Pode até ter outras utilidades mais nobres, mas, em geral, sua principal função é lançar bombas nos outros para fazê-los afundar. Você pode estar pensando: ah, Chico! O submarino é uma maravilha da engenharia e foi feito para isso mesmo. É verdade, mas e o poder público?

E em Canela?

Recentemente, aqui em Canela, tivemos uma parte da programação do Sonho de Natal que só aconteceu pela interferência e ação da iniciativa privada. Por pouco, graças ao nosso submarino de turismo local, não ficamos sem a Chegada do Papai Noel. Depois, alguns representantes do Governo disseram que o melhor era que a iniciativa privada assumisse o Sonho de Natal. Até aqui, tudo certo. Uma associação comunitária faria melhor e mais barato este evento, mesmo. O problema é que todos nós continuaríamos pagando os mesmos impostos, em todas as esferas. Além de custear a alta carga de valores que custa (custo não é investimento) a máquina do Estado, estamos, cada vez mais, tendo que assumir papéis em que o Governo deveria dar conta e não dá.

O exemplo de nova Roma do Sul

Para finalizar, voltamos ao início da coluna para citar o exemplo de Nova Roma do Sul, uma comunidade de origem com a colonização italiana, pequena, trabalhadora e unida, que se mobilizou e resolveu um problema que iria durar anos. A ponte era o caminho para escoamento da produção local e de acesso a serviços essenciais, como hospitais e médicos de referência. A comunidade não queria uma grande obra, algo faraônico, ela não iria buscar votos com isso. Queria apenas resolver o seu problema, se uniu e resolveu, um tapa na cara do Governo.

Momento da comunidade de Canela deixar a política de lado e se unir

Este também é um bom momento para a comunidade canelense se unir e mostrar que é o poder público que depende da gente e não o contrário. Sem nossos negócios, sem nosso trabalho, sem nossos votos, eles não existiriam. Temos, fora da esfera pública, excelentes profissionais de diversas áreas. Sabemos o que queremos e como podemos fazer. Quem sabe em 2024, ano eleitoral, não podemos mostrar a classe política que, por aqui, em Canela, eles passarão a ser aquilo que de fato deveriam ser: representantes e empregados do povo, já que salvadores da pátria, o que alguns realmente acreditam que são, ungidos do senhor, eles estão longe de ser, em forma e conteúdo.

Foto: Júnior Lodi/ Associação Amigos de Nova Roma do Sul