Eleito melhor hotel do mundo, Colline de France abrirá mais três unidades no país 

Eleito melhor hotel do mundo em 2021 pelo TripAdvisor, o gramadense Colline de France quer ampliar a experiência para outros lugares. O requinte, a atenção a cada detalhe, a inspiração da França Imperial, tudo isso está sendo levando para São Francisco de Paula (RS), Balneário Camboriú (SC) e Miguel Pereira (RJ).

Duas holdings estão à frente da ampliação: uma formada pelos fundadores e a outra por investidores de outros estados. Cada nova unidade hoteleira receberá um investimento entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões.

O Colline de France São Francisco de Paula já está com o projeto aprovado, e contará com 45 apartamentos, enquanto o Colline de France Miguel Pereira terá 34 apartamentos e seu projeto está com aprovação prevista para o primeiro trimestre de 2024. Já o Collline de France Balneário Camboriú será o maior em número de quartos, 46, e tem a previsão de aprovação do projeto para o segundo semestre de 2024.

“Trabalhamos com um prazo de quatro anos, a partir de março de 2024, para que os três empreendimentos estejam concluídos e em pleno funcionamento para encantar cada novo hóspede”, prevê a diretora do Colline de France, Ana Clara Grings Tomazi. “A estratégia para termos uma equipe tão comprometida e um serviço de padrão tão elevado será a mesma nas novas unidades. Acreditamos que o primeiro e um dos mais importantes passos nessa caminhada é a seleção dos integrantes de nossa equipe”, complementa a empresária.

Os três novos empreendimentos devem gerar 170 novos empregos diretos: 60 em São Francisco de Paula; 50 em Miguel Pereira e mais 60 em Balneário Camboriú.

Imagens: https://drive.google.com/drive/folders/1LZxmwf5p2HnfCQUX_mrrA-UTykaoh8dF

RCD e Prefeitura de Canela lançam 4º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes

Com o apoio da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o evento abordará a necessidade de inovação e transformação digital com foco no desenvolvimento socioeconômico e, acima de tudo, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

A Rede Cidade Digital (RCD) e a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico lançaram nesta quarta-feira (24), no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), o 4º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes.

O principal encontro Estadual de tecnologia para Prefeituras será realizado nos dias 25 e 26 de abril, no Tri Hotéis, em Canela. Com o apoio da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o evento abordará a necessidade de inovação e transformação digital com foco no desenvolvimento socioeconômico e, acima de tudo, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. “Hoje é impossível se pensar um serviço público, havendo interação com a sociedade, sem o uso da tecnologia. Serão dois dias para o compartilhamento de experiências, troca de informações e acesso a diversas soluções que melhoram a prestação do serviço público”, destacou o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho. “Canela foi escolhida devido ao que ela representa no Estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade cada vez mais inovadora, uma cidade que cada vez mais está buscando o desenvolvimento por meio da tecnologia”, completou o diretor.

O Congresso é, direcionado, sobretudo, para a prefeitos, gestores e servidores. O secretário municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico de Canela, Luciano Melo, ressaltou a importância do município localizado na Serra Gaúcha sediar o Congresso Estadual. “Um evento muito importante e motivo de orgulho para Canela. Será uma excelente oportunidade de networking, experiências e trocas de informações entre os municípios. Todos os prefeitos, secretários, vereadores que puderem fazer parte desse evento estejam convidados. Será um momento marcante para o debate, de reflexão para a construção de cidades conectadas, eficientes e sustentáveis”, disse.

As inscrições para a quarta edição do Congresso Estadual de Cidades Digitais e Inteligentes já estão abertas e podem ser feitas através da plataforma: https://sympla.com.br/rcd. O evento é gratuito para servidores, gestores, vereadores, entidades, universidades e demais interessados no uso estratégico de tecnologia nos municípios.

Prefeitos Inovadores – Durante o Congresso, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2024. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Municípios também podem inscrever Projetos Inovadores no Congresso Estadual de Cidades Digitais e Inteligentes

Os municípios que implantaram projetos tecnológicos também podem inscrever-se para o título de Projeto Inovador 2024 no Paraná. As inscrições se iniciam no dia 1º de março e vão até 05 de abril. O projeto deve estar em vigor e ser executado pela gestão municipal, a qual deverá apresentar resultados mensuráveis com os impactos positivos da implantação.