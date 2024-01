Traficante é preso no bairro São Luiz com 31 buchas de cocaína

Na tarde de quinta-feira (25), por volta das 15h30, a Brigada Militar, dentro da Operação Fecha Quartel, deslocou na Rua Dr. Esmeraldo Mendes Pereira, no bairro São Luiz, onde informações relatavam bastante movimento de pessoas e intenso consumo e vendas de entorpecentes.

A guarnição do Pelotão de Força Tática durante o policiamento ostensivo visualizou um indivíduo em atitude suspeita, em frente ao portão de uma casa, que ao visualizar a viatura pegou uma sacola e arremessou para o pátio da casa ao lado. O homem foi abordado sendo encontrado em seu bolso uma quantia em dinheiro e ao seu lado um caderno com diversas anotações da comercialização e contabilidade e no pátio ao lado localizado a sacola arremessada com diversas buchas de cocaína.

O acusado informou que a residência é de uma imobiliária e que havia sido contratado para pintar, e a utilizava como ponto para a entrega de drogas pelo método tele entrega.

Na sacola arremessada os Policiais Militares encontraram 31 porções de cocaína. O Autor de 29 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela