1º BPAT apresenta balanço do ano de 2023

Houve aumento nas prisões, apreensões de drogas, e redução em vários crimes

O 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) finalizou a contabilidade de suas ações, prisões e apreensões, ocorridas no ano de 2023. Foram 12.710 ocorrências atendidas nos dez municípios da área de atuação da Unidade.

Em relação ao ano anterior, 2023 teve redução no número de homicídios (33 para 21), no roubo a estabelecimento comercial (13 para 05) no roubo a pedestres (74 para 65) e no roubo de veículo (16 para 10). O número de furtos também houve redução de 188 delitos: foram 1.831 em 2022 e 1.643 em 2023.

No quesito prisões, houve o aumento de 781 ocorrências (3.002, em 2023, e 2.221, em 2022). Foram mais prisões de procurados/ foragidos, por furtos, por receptação e por roubos. Também aumentaram as prisões por embriaguez ao volante, estelionato, Lei Maria da Penha e jogos de azar.

As apreensões de drogas também foram superiores ao ano anterior: em 2023 foram 27,6 quilos de drogas, e 12,2 quilos em 2022. Assim como as prisões por tráfico (222, em 2023, e 149, em 2022), e posses de entorpecentes que mais que dobrou as prisões: 685 e 331, respectivamente 2023 e 2022.

Outro número importante foi de armas retiradas das ruas pelos Policiais Militares no ano de 2023: 70 armas, sendo que em 2022 haviam sido 54.

Os números são resultado do trabalho diuturno dos Policiais Militares nas ruas através de ações de policiamento ostensivo, realizado de forma estratégico e com ações de inteligência. No ano de 2023 foram 116.525 pessoas abordadas e identificadas, além de 74.825 veículos abordados e fiscalizados.

O Tenente Coronel Cezar Augusto Chaves, comandante do 1º BPAT, destaca a atuação do efetivo no ano: “O comprometimento dos Policiais Militares que trabalham e residem na região foi essencial para chegarmos aos números apresentados. Podemos afirmar que toda a região está de parabéns, pois, está sentindo que aqui temos segurança Pública. Para 2024, nossa missão é ainda mais difícil, pois temos o compromisso de ano após ano melhorar a segurança de nossas comunidades. Juntos somos mais fortes”.

O 1º BPAT é composto por 10 municípios, da Região das Hortênsias, Campos de Cima da Serra e parte do Vale do Paranhana.