“A Grande Música em Concertos” reuniu cerca de 500 pessoas na Rua Coberta de Gramado

Apresentação contou com a presença do músico Renato Borghetti

A noite da última quarta-feira (24) foi especial em Gramado. Cerca de 500 pessoas lotaram a Rua Coberta para prestigiar a apresentação “A Grande Música em Concertos – de história, saúde e bem-estar social”. O projeto contou com o pianista Daniel Benitz e a soprano Lírica Paola Bess.

“Eu me sinto com o coração quentinho de estar cantando no meu país, principalmente no meu estado, com toda essa produção maravilhosa. Eu sou amante da moda, então está sendo um grande prazer fazer parte deste evento que é conectado com este mundo”, destaca Paola.

A participação especial foi de Renato Borghetti, com Tamboreiros africanistas locais – selecionados pelo diretor artístico e musical Dudagomes. “A nossa raiz é a música gaúcha, mas eu acho super importante essa troca, poder estar com artista erudito e todos tocando de uma forma muito natural”, ressalta Renato Borghetti.

Ao todo, foram 60 minutos de um concerto que contou com obras de Georges Bizet, Giuseppe Verdi e Villa-Lobos, e ainda serviço de intérprete de libras e audiodescrição. “Para nós é um momento importante, na semana da Fenin, proporcionar isso: arte e cultura em um lugar só”, comenta Rodrigo Librelotto, diretor da Central Importadora, empresa que patrocinou o evento.

Para Júnior Ruviario, cliente da Central Importadora, a moda e a cultura estão interligadas. “Gramado tem todo um ambiente inspirador e para quem produz, fabrica e cria, é muito importante participar de eventos assim, porque isso serve de estímulo para o imaginário e para a sensibilidade”, destaca.

Com a intenção de contribuir com o acesso de todos à cultura, o projeto contará também um workshop com duração de 1h30 para a capacitação e profissionalização de artistas, técnicos, gestores culturais, empreendedores criativos – de artistas à gestores de negócios dedicados à música erudita. A ação formativa cultural tem como tema central a conscientização para a importância da arte e cultura por intermédio do produto cultural do projeto.

“Estou muito feliz de estar nessa rua que é uma das mais famosas do Brasil. Estamos em um momento de transformação, onde a cultura, a arte e a moda se contemplam. E é isso que a gente vem buscar aqui: inovação e tecnologia, ainda mais em Gramado que é uma cidade maravilhosa”, ressalta Josemar Bisognin, gerente comercial da Central Importadora.

O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela empresa Central Importadora, com apoio da Prefeitura de Gramado.