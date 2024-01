Brigada Militar de Canela age rápido e prende suspeito de roubo a pedestre

Na madrugada deste sábado, por volta das 01h40, a Brigada Militar de Canela foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Ignácio Saturnino de Moraes, na área central da cidade. Uma mulher relatou às autoridades que havia sido abordada por um homem, que fez menção de sacar uma arma ao colocar a mão na cintura, anunciando um assalto e exigindo dinheiro. Por sorte, a presença de pessoas no local assustou o suspeito, que fugiu sem consumar o roubo.

Com base nas características fornecidas pela vítima, a guarnição da Brigada Militar iniciou imediatamente as buscas pela região. A agilidade e eficácia dos policiais possibilitaram a visualização do suspeito ainda nas proximidades do local do crime. Trata-se de um homem de 39 anos, com antecedentes criminais relacionados a crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e ameaças.

O suspeito foi prontamente reconhecido pela vítima, o que permitiu sua prisão em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia para o devido registro da ocorrência e demais procedimentos legais. A ação rápida da Brigada Militar demonstra o comprometimento da corporação em garantir a segurança da população e agir prontamente diante de situações de crime.

A Polícia Civil agora dará continuidade às investigações para apurar os detalhes do caso e verificar se o suspeito está envolvido em outros delitos na região. A Brigada Militar reforça a importância do trabalho conjunto com a comunidade, ressaltando que a colaboração da população é fundamental para o êxito das ações policiais.