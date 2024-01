Canela marcou presença na 6ª Conferência Estadual de Cultura

Representantes de Canela estiveram presentes na 6ª Conferência Estadual de Cultura, realizada nos dias 25 e 26 de janeiro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Participaram do evento a coordenadora do Departamento de Cultura, Solange Aguiar, Sabrina Corso e Márcio Cavalli.

Solange Aguiar enfatizou a riqueza de conhecimentos adquiridos durante a conferência, destacando que o evento proporcionou discussões e troca de experiências com os demais municípios presentes.

A programação incluiu painéis, palestras e grupos de trabalho temáticos, com o propósito de debater e contribuir para a construção de políticas públicas para a área cultural do Rio Grande do Sul. O evento foi promovido pela Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) como preparação para a 4ª Conferência Nacional de Cultura, responsável pela revisão do Plano Nacional de Cultura, que orienta o poder público na formação de políticas culturais.

Márcio Tavares, secretário-executivo do Ministério da Cultura, ressaltou a importância das conferências para as discussões sobre a formulação do novo Plano Nacional de Cultura, que guiará as políticas culturais nos próximos 10 anos.

Os debates da Conferência Estadual de Cultura abordaram seis eixos principais, incluindo institucionalização, marcos legais, democratização do acesso à cultura, diversidade cultural, economia criativa, direito às artes e linguagens digitais.

O evento encerrou com a eleição de 29 delegados para representar o estado na 4ª Conferência Nacional de Cultura, que acontecerá em Brasília, de 4 a 8 de março, com o tema “Democracia e Direito à Cultura”. No total, o Rio Grande do Sul terá 47 delegados na Conferência Nacional.