Ginásio “Carlinhos da Vila” fechado no mês de fevereiro

Prédio localizado no bairro Santa Marta passará por melhorias

No intuito de oferecer uma experiência mais confortável aos seus frequentadores, o Ginásio “Carlinhos da Vila”, localizado no bairro Santa Marta, estará fechado temporariamente para receber uma série de obras de melhoria em suas instalações.



Segundo o secretário de Governo, Jonas Bohn Bernardo, a sua pasta passa a assumir o local anteriormente de responsabilidade da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, mas segue sendo utilizado pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL).



O fechamento temporário do ginásio está previsto de 1º a 29 de fevereiro e a previsão é de que as obras sejam concluídas dentro de um mês. Durante esse período, os frequentadores serão orientados a utilizar outras instalações esportivas da cidade.



O DMEL pede a compreensão e colaboração de todos os usuários durante este período de melhorias, enfatizando que o objetivo final é proporcionar um ambiente melhor, seguro e confortável para todos os frequentadores.