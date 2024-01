Turismo o ano inteiro no Acqua Lokos

O Acqua Lokos Parque Hotel tem se dedicado, ao longo de sua trajetória, em oferecer ao turista de diversas regiões do Brasil e de países vizinhos, experiências únicas durante todos os meses do ano. O parque e o hotel se consolidam como destinos ideais para se aventurar, explorar novas emoções, sentir a natureza e criar histórias em qualquer época do ano.Desta forma, o Acqua Lokos vem transformando o cenário do turismo do litoral norte gaúcho, incentivando a vinda de pessoas que procuram por lazer e descanso em todas as estações e não apenas durante o verão. Com diversas propostas que unem cultura, entretenimento, adrenalina e descontração, o Acqua Lokos é o local ideal para viver momentos de alegria com a família, entre amigos, confraternizar com a escola ou empresa, o ano inteiro.

Verão Acqua Lokos vai até 25 de fevereiro

E agora, a partir do dia 8 de dezembro, o Verão Acqua Lokos chega para mais um período repleto de energia, com toda a estrutura do parque disponível para refrescar e inspirar o lado criança de todas as pessoas. Nessa temporada, que vai até dia 25 de fevereiro de 2024, o parque abre todos os dias, das 10h às 17h30, exceto nas quartas-feiras.

O Acqua Lokos tem atrações para todas as idades, com diversos brinquedos aquáticos para toda a família, área coberta com água levemente aquecida, piscinas adultas e infantis, além das três montanhas russas, roda gigante, passeio a cavalo e de charrete, trenzinho, animais da fazenda para conhecer e muito mais! O Acqua Lokos também tem uma programação cultural com atrações artísticas, shows nas piscinas, recreação e Show de Hidroaeróbica com os personagens.

As atrações Top Fun também chamam atenção de quem curte adrenalina e aventura. Com pagamento à parte, o público pode curtir um passeio com susto ou sem susto na Casa do Terror, praticar esportes de aventura como paintball, tiro ao alvo e quadriciclo com a Arena Wood, escalada, arvorismo e tirolesa com a Elite Radical e kart com o Velopark. O parque também possui espaços gastronômicos diversificados, com opções de lanches, bebidas e refeições, com delícias para todos os gostos.

O Passaporte 1 Dia Verão pode ser adquirido antecipadamente nos pontos de venda oficiais no litoral, no site, com os revendedores oficiais ou pela central de vendas.

Fotos: André Simas/Acqua Lokos