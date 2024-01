CIDICA promove Curso Básico de Formação de Porteiros e Vigias

No atual cenário de preocupação crescente com segurança, a demanda por profissionais capacitados para proteger residências e estabelecimentos comerciais é mais evidente do que nunca. Nesse contexto, o curso básico de formação de porteiros e vigias surge como uma ferramenta essencial para garantir a eficácia na proteção de espaços físicos.

O Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA disponibilizará a partir da segunda quinzena de março a terceira turma desta capacitação, com duração de 30 horas, das 19h30 às 21h30 e disponibilizado para pessoas de 18 a 65 anos.

Este curso aborda uma ampla gama de tópicos relevantes para a função, incluindo técnicas de vigilância, controle de acesso, procedimentos de emergência e primeiros socorros, além da comunicação eficaz. Os participantes são treinados para identificar e responder a potenciais ameaças, prevenindo incidentes de segurança antes que ocorram.

Além disso, o curso enfatiza a importância da ética profissional e do respeito aos direitos e privacidade dos indivíduos, promovendo uma abordagem equilibrada entre segurança e civilidade.

Ministrado por profissionais experientes da área de segurança, o curso combina teoria e prática, proporcionando aos participantes as habilidades necessárias para desempenhar suas funções com eficiência e responsabilidade.

Ao concluir o curso básico de formação de porteiros e vigias receberão certificados e os participantes estarão melhores preparadas para enfrentar os desafios do mundo moderno, contribuindo para um ambiente mais seguro e protegido para todos.

Inscrições até 8 de março pelo link https://encurtador.com.br/apAP7

As vagas são limitadas e mais informações pelo WhatsApp 54 3282.5167.

O curso é uma realização do CIDICA com apoio RG Monitoramento e LS Treinamentos.