Corpo de Bombeiros de Canela promove 2ª edição da Campanha Capacete Rosa com torneio de vôlei feminino em homenagem a Cristiani Brito

O Corpo de Bombeiros de Canela está organizando a 2ª Edição da Campanha Capacete Rosa, que, desta vez, será marcada por um torneio de vôlei feminino. O evento, em alusão ao Dia das Mulheres, busca unir esforços em prol da conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama.

O torneio, que contará com a participação de equipes locais, premiará as três melhores colocadas, promovendo não apenas a competição esportiva, mas também a solidariedade e a conscientização. Além disso, haverá um sorteio de brindes durante o evento, proporcionando momentos de descontração e alegria para os participantes e espectadores.

A data marcada para o torneio é o dia 18 de fevereiro, com o local ainda a confirmar. A organização do evento está empenhada em proporcionar uma experiência memorável, reunindo a comunidade em torno de uma causa nobre.

Este ano, o torneio prestará homenagem a Cristiani Brito, uma atleta do Fênix Vôlei que faleceu recentemente vítima de câncer. Cristiani participou ativamente da primeira edição da Campanha Capacete Rosa, deixando sua marca não apenas como esportista, mas como uma mulher corajosa que enfrentou a doença com determinação.

A Campanha Capacete Rosa visa destacar a importância da detecção precoce do câncer de mama, incentivando a realização de exames regulares e promovendo a solidariedade entre as mulheres. O Corpo de Bombeiros de Canela convida toda a comunidade a participar desse evento significativo, que vai além das quadras de vôlei, propagando uma mensagem de apoio, esperança e cuidado com a saúde.