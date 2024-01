Encontro de Rural reunirá mais de 260 veículos em Nova Petrópolis

Segunda edição do evento acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro na Praça das Flores

Já são mais de 260 veículos confirmados no 2º Grande Encontro de Rural de Nova Petrópolis. O evento acontecerá de sexta-feira a domingo, dias 2, 3 e 4 de fevereiro, na Praça das Flores e Rua Coberta, integrando a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha. Além dos veículos em exposição, o encontro contará com shows musicais, palestras e o tradicional passeio de rurais até o Ninho das Águias. Os três dias de programação terão entrada gratuita.

De acordo com a organização do 2º Grande Encontro de Rural, o evento registra um expressivo crescimento na comparação com a edição anterior, quando houve a participação de 177 veículos.

Na tarde do sábado, 3 de fevereiro, ocorrerá o tradicional passeio de rurais até o Ninho das Águias. O comboio partirá da Praça das Flores às 14h, com previsão de retorno ao Centro de Nova Petrópolis às 16h50. No palco, o evento contará com shows das bandas Menagallas, OSE e Dizzy Riders ao longo do final de semana.

Também no sábado, às 21h, a organização do 2º Grande Encontro de Rural fará a entrega de troféus aos veículos nacionais que se destacarem nas categorias: veículo mais antigo; veículo original Willys; veículo original Ford; veículo modificado; maior distância veículo original; maior distância veículo alterado; maior distância feminina; destaque Rural; destaque F-75; e destaque F-85. Além disso, serão entregues troféus de participação aos inscritos estrangeiros.

Ainda é possível inscrever veículos pelo WhatsApp (54) 99995-7313. Conforme os organizadores, os participantes do encontro devem se atentar às necessidades de hospedagem, já que praticamente todos os hotéis e pousadas da região central de Nova Petrópolis estão próximos da lotação.

O 2º Grande Encontro de Rural integra a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha. A programação completa do Verão pode ser conferida clicando aqui. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação Tchon Ji. Acompanhe as novidades nas redes sociais (Facebook e Instagram) em @veraonovapetropolis e no site turismo.novapetropolis.rs.gov.br.

Programação completa do 2º Grande Encontro de Rural

Dia 02/02/2024 – sexta feira

Locutor Paulinho Nunes animando a festa, com telão e som ambiente;

9h – Recepção/inscrições/entrega de kits;

12h – Almoço no Restaurante Plátano Grill;

14h – Lazer – Labirinto Verde e Parque Aldeia do Imigrante;

19h – Palestra de Celso Mariano;

20h – Roda de Conversa de Rural;

23h – Encerramento;

Dia 03/02/2024 – sábado

Locutor Paulinho Nunes animando a festa, com telão e som ambiente;

8h – Recepção/inscrições/entrega de kits/exposição de viaturas;

11h30 – Almoço no Restaurante Plátano Grill;

14h – Passeio de Rural até o Ninho das Águias;

14h – Banda Menagallas;

14h50 – Chegada no Ninho das Águias;

15h40 – Saída do Ninho das Águias;

16h50 – Retorno à Praça das Flores;

17h – Banda Ose;

19h – Palestra “Caçadores de Sonhos”;

20h30 – Sorteio de brindes aos inscritos;

21h – Entrega de troféus;

23h – Encerramento;

Dia 04/02/2024 – domingo

Locutor Paulinho Nunes animando a festa, com telão e som ambiente;

8h – Recepção/inscrição/entrega dos kits/exposição de viaturas;

12h – Almoço no Restaurante Plátano Grill;

14h – Banda Dizzy Riders;

19h – Encerramento.

Crédito das fotos: Fotos 50mm/Vini Martins e Marcelo Farinha