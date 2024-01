Ginásio Santa Marta pode ficar sem copa e locação de horários

Prefeitura diz que trabalha para resolver o problema, que ela mesma criou por “barbeiragem” administrativa

Na segunda (29), a Prefeitura de Canela divulgou nota afirmando que o Ginásio Carlinhos da Vila, no Bairro Santa Marta, estaria passando por reformas, durante o mês de fevereiro, e que por isso estaria fechado, no intuito de oferecer uma experiência melhor e mais segura aos esportistas e público em geral.

Ok, realmente as reformas vão acontecer neste período, mas esta é uma meia verdade e uma meia verdade não é toda a verdade.

Acontece que o patrimônio “Ginásio Carlinhos da Vila”, passou da reponsabilidade da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (que não quer o esporte), aonde fica o DMEL – Departamento Municipal de Esporte, sendo agora de responsabilidade (leia-se propriedade), da Secretaria de Governança.

Até o final de janeiro, tendo vínculo com a Educação, era possível locar horários da quadra e manter a copa do Ginásio através do CPM da Escola Professora Noeli de Azevedo e Souza, exatamente como acontece em todos os outros ginásios de escolas municipais. Parte do lucro obtido fica com quem administra a copa e a quadra e parte vai para o CPM, que utiliza seu quinhão em benfeitoria nas escolas e em atividades com os alunos.

Agora, sendo da Secretaria de Governo, não é possível fazer este acerto através do CPM. É por isso que as locações e o bar fecharam durante todo o mês de fevereiro. Não seria necessário todo o mês para realizar as melhorias no Ginásio.

Então, meia verdade, a nota divulgada na segunda.

A Prefeitura cometeu uma barbeiragem administrativa, não se dando conta que a troca do patrimônio de secretaria implicaria em um processo mais burocrático para a terceirização de serviços dentro do ginásio. O problema apareceu e tiveram que fechar as portas do complexo esportivo.

A solução, agora, será uma concorrência pública aberta para todos os interessados em administrar o local. O prazo de 30 dias, no julgamento deste colunista, parece ser para buscar um contrato emergencial para manutenção dos serviços, enquanto, paralelamente, se realiza a concorrência definitiva.

Deveriam ter visto isso muito antes, mas não viram, prejudicando a comunidade que locava a quadra no ginásio.

Muito se fala da falta de um ginásio municipal em Canela e este é só mais um capítulo de descaso para com o esporte local.

Para não ficar apenas na minha opinião, a coluna buscou o contraponto da Prefeitura, que através de seu departamento de comunicação respondeu o que transcrevo, abaixo, na íntegra:





“O Secretário de Governo, Jonas Bohn Bernardo, destaca a importância das quadras e da copa para a comunidade. No entanto, informa que, devido à mudança do Ginásio da Vila para a gestão do Governo, os procedimentos para locação de horários para o aluguel das quadras e da copa serão alterados.

Neste momento, estamos em processo de reorganização e adequação dos recursos disponíveis para as melhorias que serão realizadas. Já se trabalha as questões jurídicas para que em março seja possível realizar a locação de horários e funcionamento da copa.”