Instituto Sul Doce promove a 2ª Convenção de Páscoa em Canela

Evento tem como objetivo capacitar profissionais da confeitaria artesanal e apresentar as principais tendências para qualificar os negócios com foco na Páscoa de 2024. O Encontro acontece dia 2 de fevereiro, na Escola Castelli de Chocolataria, na Serra Gaúcha, e está com inscrições abertas pelo site www.institutosuldoce.com.br.

O Instituto Sul Doce promoverá, na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, a 2ª edição da Convenção de Páscoa. O evento trará palestras com o objetivo de qualificar negócios e capacitar profissionais da confeitaria artesanal com foco na Páscoa de 2024. Entre os temas abordados estarão aspectos técnicos de produção, mas também direcionamentos estratégicos como a gestão do negócio, a utilização de canais digitais de venda e as principais tendências mercadológicas no setor para a data comemorativa. O local do encontro será a Escola Castelli de Chocolataria, em Canela, e as inscrições para o evento estão abertas pelo site www.institutosuldoce.com.br.

“O compromisso do Instituto é profissionalizar os negócios do setor, fomentar o empreendedorismo, impulsionar a economia local e qualificar os profissionais das áreas de confeitaria, panificação e gastronomia. Desta forma, a convenção é uma das ações que refletem a busca destes objetivos sob o prisma de uma das principais datas para estes empreendedores. Traremos nomes que são referências nacionais para compartilhar conhecimento e auxiliar no desenvolvimento dos negócios. Além de trazer reflexões sobre a gestão e as vendas, também será enfatizada a importância de oferecer uma experiência diferenciada aos clientes. Acreditamos que somos agentes ativos da transformação do mercado e potencializamos talentos ao realizar eventos como a Convenção”, afirma Leonardo Rehm, co-fundador do Instituto Sul Doce.

Entre os principais nomes que estarão na programação estão o fundador da Chocolates Harald, Ernesto Neugebauer; o fundador da Castelli Escola Superior de Hotelaria, Geraldo Castelli; a empresária e confeiteira, Roberta Pereira; o consultor Empresarial e CEO da Bello Festas, Ricardo Mello; o especialista em delivery para confeitaria e expert oficial Ifood Brasil, Felipe Russo; entre outros. Além das palestras, no dia 3 de fevereiro, serão realizadas visitas técnicas na Ginger House e na Miroh Chocolates.

PROGRAMAÇÃO:

2/2 – CONVENÇÃO DE PÁSCOA

9h Abertura | Credenciamento

10h – Arte de Chocolatear

11h40 – Especial de Páscoa: Tabata Romero, Caçadora de tendências da confeitaria, especialista em doces

12h às 13h30 – Livre para almoço

13h30 – Especial de Páscoa: Ana Brownie, confeiteira e empreendedora

14h – Vendas: Como criar uma vantagem competitiva na Páscoa: Ricardo Mello, Consultor de Empresas e CEO da Bello Festas

15h – Especial de Páscoa: Cilaine Rodrigues, confeiteira e professora de confeitaria

15h30 – Confeitaria de sucesso no Ifood: táticas para se destacar e alavancar vendas: Felipe Russo, Especialista em Delivery para Confeitaria, Expert Oficial Ifood Brasil

16h – Delivery de Sucesso: A estratégia por trás dos canais digitais: Roberta Pereira, da Adote um Doce

16h30 – Legado: Do cacau à hospitalidade, lado a lado na confeitaria: Ernesto Neugebauer e Geraldo Castelli

18h – Encerramento

3/2 – VISITAS TÉCNICAS

9h – Ginger House | Miroh Chocolates