Jovens nascidos em 2006 já podem fazer o alistamento militar obrigatório

Jovens do sexo masculino, nascido em 2006, que completa 18 anos em 2024, saiba que o alistamento militar obrigatório já começou. O prazo vai até o dia 30 de junho, com cadastro sendo feito através do site https://alistamento.eb.mil.br.

Para se alistar é só ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Após o cadastro nas plataformas online, é preciso imprimir o certificado de alistamento, válido até o fim do ano. A partir do dia 1 de julho, é preciso ir até a Junta Militar de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 455.

Jovens que não fizerem o alistamento ou perderem o prazo legal, terão que pagar uma multa, além de outras sanções. “O cidadão em débito com o serviço militar perde uma série de direitos como ser registrado em emprego, tirar título de eleitor, passaporte, fazer matrícula em faculdade, prestar concurso público, entre outros”, explicou o chefe da divisão do Serviço Militar de Canela, Ricardo Lavrenz.

Para mais informações é só entrar em contato com a Junta Militar através do telefone 3282-5100 – ramal 248.